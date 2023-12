Milan, svelata come sarà la quarta maglia 2023/2024 (FOTO)

Nuovi leaks su quella che sarà la quarta maglia del Milan in questa stagione. L’uscita del kit gara dovrebbe arrivare a breve.

Domani sera il Milan si gioca tantissimo della sua stagione e tantissimo è fuori dal proprio controllo. È vero che la posizione in campionato è da Champions League, ma il distacco da Inter e Juve inizia ad essere tanto. Poi in Europa passa tutto dalla sfida di St. James Park, per lo meno per prendersi l’Europa League. Tuttavia il mercato e qualche novità possono far tornare mezzo sorriso ai tifosi del Milan.

Milan, nuovo kit in arrivo?

Ormai da diversi anni i rossoneri, come tante squadre di Serie A, sono soliti ad avere più delle tre maglie ufficiali di gioco. Specialmente in questo periodo dell’anno vengono lanciate diverse collaborazioni, che poi portano alla creazione di un quarto kit gara. Kit che tante volte può rivelarsi splendido.

Il giudizio lo lasciamo a chi di dovere, ma pare che il Milan stia preparando un’altra maglietta estemporanea. Infatti, come riportato da FootyHeadlines, è pronta una quarta divisa da gioco in collaborazione con Pleasures.

Il kit avrà proprio il nome di Milan x Pleasures, sarà principalmente nero con diverse sfumature stile carbone. Inoltre è probabile che il kit esca a breve, considerando il periodo natalizio.