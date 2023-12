Milan, ufficiale l’operazione di Pobega: i tempi di recupero

Il Milan ha comunicato quali saranno i tempi di recupero per Tommaso Pobega, operato oggi in Finlandia dopo l’infortunio.

La notizia sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea ha sicuramente alzato un vero e proprio ciclone nel mondo del calcio. Tuttavia il Milan deve fare fronte anche a problemi più pratici, come quelli del cammino in Serie A e degli infortunati. In particolare il club rossonero ha comunicato in via ufficiale le condizioni di Tommaso Pobega.

Milan, il comunicato su Pobega

Nella giornata di oggi Tommaso Pobega avrebbe dovuto svolgere la propria operazione chirurgica in Finlandia, per curare il problema tendineo tra anca e coscia sinistra. Così è stato e l’operazione è riuscita, come comunicato dal Milan stesso. Ora il centrocampista riposerà prima di iniziare il percorso di recupero.

Questo il comunicato del club rossonero:

“AC Milan comunica che Tommaso Pobega si è sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale destro. L’operazione, eseguita oggi in Finlandia dal chirurgo Lasse Leimpainen è perfettamente riuscita. La stima dei tempi di recupero è di 4 mesi”.

Quindi saranno lunghissimi i tempi di recupero del centrocampista del Milan. Così Pioli resterà senza un altro centrocampista per quasi tutta la stagione. Con Bennacer che potrebbe partire per la Coppa d’Africa la situazione si fa davvero complicata per il Diavolo. Di conseguenza ci si aspetta movimento sul mercato di gennaio.