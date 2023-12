Newcastle-Milan, dove vedere il match in TV e in streaming

Nell’ultima giornata del girone F di Champions League il Milan farà tappa nella tana del Newcastle. Ecco dove poter vedere l’incontro in streaming e in TV.

Il Milan sarà di scena al St James’ Park contro il Newcastle per staccare il pass per gli ottavi di Champions League. Il destino dei rossoneri non dipende solo da loro. Pioli e i suoi uomini devono vincere a tutti i costi e sperare che il PSG non faccia punti a Dortmund contro il Borussia già sicuro della qualificazione. Entrambe le squadre sono ultime a 5 punti e nessuna delle due vuole uscire dall’Europa che conta. Una partita che può cambiare le sorti della stagione dei due club. Uscire sconfitti, infatti, significherebbe perdere anche la possibilità di retrocedere in Europa League.

Dopo la beffa finale di Bergamo che ha portato alla sconfitta del Milan per 3-2, i rossoneri vogliono la vittoria per proseguire il loro cammino europeo. A dare maggiore motivazione all’ambiente milanista sarà il ritorno nel club di Zlatan Ibrahimovic, eletto nuovo senior advisor del gruppo RedBird. Dall’altra parte anche il Newcastle di Eddie Howe vuole riprendersi dopo la batosta subita in campionato per 4-1 contro il Tottenham. Una gara, dunque, che si prospetta completamente diversa dallo 0-0 dell’andata.

Dove vedere Newcastle-Milan in streaming e in TV

La partita Newcastle-Milan sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Amazon Prime Video e quindi in diretta streaming sia su smartphone, pc e tablet accedendo al sito della piattaforma sia su una smart tv abilitata scaricando l’app di Amazon Prime Video. I nuovi abbonati al servizio Prime, inoltre, hanno l’opportunità di guardare la partita in maniera gratuita, oltre a tanti altri contenuti, grazie al mese di prova gratis offerto loro.

Le probabili formazioni

Pioli dovrà fare ancora a meno dei molti infortunati in difesa. Pronto Florenzi sulla fascia sinistra e Theo Hernandez come centrale al fianco di Tomori come nell’ultimo match di campionato. A centrocampo possibile ballottaggio tra Bennacer e Reijnders. con l’olandese in leggero vantaggio per giocare dal primo minuto. In attacco Giroud con alle spalle Pulisic, Rafael Leao e Loftus-Cheek.

Anche il Newcastle deve fare i conti con tanti infortuni: Pope, Botman, Murphy, Elliot Anderson, Barnes, Willock non saranno a disposizione di Howe. Assente per il risaputo caso scommesse anche il grande ex, Sandro Tonali.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier; Lascelles; Schär; Livramento; Miley; Guimaraes; Joelinton; Almiron; Isak; Gordon. All. Howe

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria; Tomori; Theo Hernandez; Florenzi; Musah; Reijnders; Pulisic; Loftus-Cheek; Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.