Newcastle-Milan, le probabili: la scelta di Pioli in difesa

Le probabili formazioni di Newcastle e Milan per il big match di questa sera, valevole il passaggio del turno.

Il Milan ha il dovere di crederci. Sì, perché la matematica non ha ancora condannato i rossoneri all’eliminazione. L’impresa, comunque, sarà estremamente difficile da realizzare, dato che servirà una vittoria e, allo stesso tempo, la sconfitta del Psg in casa del Borussia Dortmund.

Sia Pioli che Howe (tecnico del Newcastle) sono alle prese con una grande mole di infortuni. Infatti, inevitabilmente, entrambe le formazioni saranno estremamente condizionate da questo fattore. Di seguito le ultime, a circa 12 ore dall’inizio dell’incontro del St James Park.

Pioli sceglie ancora Theo centrale: torna Leao in attacco

Stefano Pioli, viste le numerose assenze in difesa, punterà nuovamente su Theo centrale di difesa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il francese giocherà al fianco di Tomori, con Calabria e Florenzi sugli esterni.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, tornerà Musah dopo il turno di squalifica scontato contro il Borussia Dortmund. Lo statunitense è pronto a scendere in campo al fianco di Loftus-Cheek e Reijnders. In attacco i rossoneri ritroveranno Rafael Leao, pronto a sgasare sulla fascia, alla ricerca di una qualificazione quasi impossibile. Di seguito le probabili formazioni.

NEWCASTLE (4-3-3): Dúbravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.