Newcastle-Milan, sorpresa per i rossoneri: presenza speciale al St James Park

Sorpresa per i rossoneri: al St. James’s Park sarà presente una persona speciale per seguire Newcastle-Milan.

Manca poco ormai all’ultima sfida del girone di Champions League per il Milan che questa sera affronterà al St. James’s Park il Newcastle. Una sfida che sarà decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale.

A influenzare il passaggio del turno, però, non sarà soltanto la prestazione dei gli uomini di Pioli, i rossoneri infatti dovranno attendere l’esito del match tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain: soltanto con la sconfitta dei parigini il Milan potrebbe sperare di passare ala fase seguente del torneo.

Una condizione in bilico certamente dovuta ai troppi errori commessi durante il percorso europeo e che adesso potrebbe compromettere la conquista di 113 milioni di euro per le casse rossonere. Soldi che darebbero la possibilità al Milan di organizzare e costruire un mercato estivo con i fiocchi.

Andamento che è specchio della confusione che la squadra sta vivendo anche in campionato. Il Milan è 3 in classifica e mantiene saldo la propria posizione, ma continuando a fare risultati altalenanti potrebbe non mantenere la stessa collocazione.

Accantonata la lotta scudetto, una corsa a due tra Inter e Juventus, i rossoneri devono pensare a qualificarsi in Champions League anche l’anno prossimo. Una condizione necessaria sia per prestigio che per una questione economica.

Presenza speciale al St. James’s Park per Newcastle-Milan

È, infatti, la coppa europea a dare principale fonte di soldi per il mercato e per la costruzione della squadra, e se la società vuole puntare sul progetto e continuare a lavorare nel modo adeguato avrà bisogno di un certo capitale che Cardinale attualmente non è disposto a investire.

Per questo motivo la partita di questa sera diventa fondamentale seppur difficile, vista l’atmosfera calda che attende i giocatori in campo. Il St. James’s Park è uno degli stadi più caldi della Premier League e il Milan lo sa bene visti i tanti giocatori che hanno militato in squadre inglesi come Pulisic, Loftus-Cheek e Tomori.

A infiammare ancor di più l’ambiente la presenza dell’ex Sandro Tonali. All’andata il centrocampista aveva preso parte alla partita, ma visto lo scandalo scommesse e la sua squalifica per questa stagione il giocatore potrà soltanto seguire la partita dagli spalti.

Un match per lui imperdibile per Tonali che certo non mancherà e sarà presente, felice di rivedere i suoi ex compagni e seguire la sua attuale squadra. Affezionato da sempre al mondo rossonero il centrocampista ha già fatto visita ai ragazzi della Primavera: a ora di pranzo, infatti, è stata giocata la partita di Youth League.