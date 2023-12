News sul Milan, attaccante in arrivo: rossoneri vicino alla chiusura

Di fatto pare che il Milan dovrà intervenire sul mercato, e lo farà proprio partendo dai ruoli più carenti. Di fatti non è un mistero, quest’anno il reparto che ha subito più assenze è quello offensivo. La carenza di attaccanti per Pioli ha penalizzato e non poco il campionato dei rossoneri sin qui. Proprio giocatori come Giroud e Leao sono stati fuori per un pò, senza considerare gli altri componenti della batteria offensiva che hanno costretto il tecnico a convocare poi il giovane Camarda.

Ora la società pare abbia stanziato un notevole budget per provare a rinforzare la squadra e i nomi sul tavolo sono diversi. Di fatto si sono susseguiti in questi giorni diverse voci di mercato, inerenti proprio agli attaccanti in orbita rossonera. Al momento, gli esperti hanno già delineato il profilo adatto alla squadra di Pioli e pare che arriverà dalla Bundesliga.

Quale attaccante arriverà a gennaio per il Milan?

Stando a quanto riportato dai media nelle ultime ore, pare che il nome prescelto sarà quello di Serhou Guirassy. L’attaccante guineano dello Stoccarda è una vecchia conoscenza dei dirigenti rossoneri, dato che l’interesse era già noto e ora pare che senza ombra di dubbio sia arrivata l’ora di concretizzare questo matrimonio.

La sua valutazione di mercato attualmente si aggira intorno ai 40 milioni di euro, anche se lo Stoccarda attualmente vorrebbe monetizzare notevolmente dall’uscita del calciatore. Non è infatti scontato che il club possa chiedere anche molto di più e provare a strapparlo per oltre 50 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport tuttavia, sarebbe però importante per i rossoneri giocare d’anticipo rispetto a tutte le altre pretendenti compreso lo Stoccarda, data la clausola rescissoria di appena 18 milioni di euro.

Al momento però i numeri del guineano promettono benissimo, è una vera e propria macchina da gol e in Bundes Liga è un vero e proprio goleador. In tutte le competizioni ha segnato 18 gol e 12 assist, un bel bottino considerando la sua prima grande esperienza in Europa.