Nome nuovo in casa Milan: sfida alla big di serie A, costa 10 milioni

Nome nuovo studiato in casa Milan in vista della prossima finestra di calciomercato. E’ sfida ad un’altra big della Serie A

Si sta per avvicinare l’inizio del nuovo anno che oltre a segnare buoni propositi, significa anche apertura di calciomercato. Gennaio è quel mese dedicato ai club per riparare ad alcuni errori commessi nella campagna d’acquisti estiva, o sistemare la rosa per eventuali problematiche.

Un caso in cui questa finestra può diventare davvero molto utile, è proprio nel nostro campionato di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli è stata la squadra più colpita in assoluto dagli innumerevoli infortuni e va detto che la rosa rossonera è sicuramente più ampia rispetto al passato.

Queste mancanze hanno condizionato l’andamento della stagione rossonera che ha dovuto mettere più di qualche tappabuchi pur di sopperire alle assenze. Difficile trovare una zona del campo che non sia stata colpita lungo il corso dell’anno. Questo ha fatto sì che il percorso tra campionato e coppe divenisse inevitabilmente più complicato.

Ciononostante fino all’ultimo istante ha diavolo ha lottato per restare in Champions League. Non è stato sufficiente però per conquistare l’accesso agli ottavi di finale, retrocedendo dunque in Europa League. Impegno che può diventare parecchio dispendioso alla lunga e anche per questo la dirigenza sta pensando di attivarsi sul mercato.

Calciomercato Milan: Furlani prova a battere una big di Serie A

Dall’attacco agli altri reparti, Furlani è al lavoro per rinforzare la rosa e regalare a Pioli diversi colpi per gennaio. In attacco piace Guirassy, ma potrebbero arrivare rinforzi in altri reparti e nello specifico soprattutto in difesa.

I tanti infortuni nel reparto difensivo hanno portato il tecnico parmense addirittura a dover schierare Theo Hernandez come difensore centrale e quindi il difensore è la priorità.

Per tanto secondo quanto riportato dal TuttoMercatoWeb, il duo dirigenziale rossonero targato, Furlani e Moncada, starebbero visionando Matte Smets, difensore del Saint Truiden.

Ottime referenze per il classe 2004 che sin qui ha giocato tutte le partite della Jupiler League. Una delle caratteristiche che lo contraddistingue è la sua duttilità. Difatti ha dimostrato grandi capacità, sapendo ricoprire più ruoli della difesa. Dal braccetto, in una difesa a tre, al quinto in un centrocampo a cinque, sino al terzino in una difesa a quattro pura. Il suo essere poliedrico non ha attirato solo l’attenzione del Milan.

Anche l’Atalanta infatti avrebbe messo nel mirino il belga. Non è un segreto che la Dea voglia anch’essa rinforzarsi sul piano difensivo è la richiesta per Dragusin da parte del Genoa, di oltre 30 milioni è apparsa eccessiva.