Non solo infortuni, ancora problemi per Pioli: ora è davvero ufficiale

Continuano ad emergere notizie negative per il Milan, che ora rischia di perdere un giocatore per un lungo periodo.

Il Milan prova a rialzare la testa dopo i risultati disastrosi delle ultime uscite e lo fa con un netto 3-0 sul Monza di Adriano Galliani. Le notizie positive arrivano soprattutto da coloro che hanno siglato le reti che hanno deciso il match, con Reinjders che ha aperto le danze, proseguite poi da Simic e Okafor. Dimostrazione di come – anche quelle che sono considerate le ‘seconde linee’ – possono dire la loro in un’annata che sembra difficile da indirizzare. Le precedenti sconfitte contro Juve, Udinese e Atalanta avevano fatto sprofondare la squadra di Pioli a 7 punti di distacco dalla Juve e a 9 dall’Inter, che ora sono diventati 5 dai bianconeri e con i nerazzurri che restano sempre alla stessa distanza.

C’è però da analizzare anche quella che è stata l’eliminazione del club rossonero dalla Champions League, per effetto del pareggio avvenuto tra Borussia Dortmund e Psg che condanna il Diavolo al terzo posto e ad accedere così in Europa League. Decisiva, dunque, la vittoria in casa del Newcastle, che ora da sicuramente una dose di fiducia in più in vista di quelli che saranno i prossimi impegni europei. Nel destino dei rossoneri ci saranno i francesi del Rennes, con le due gare che si disputeranno il 15 febbraio a Milano e una settimana più tardi in terra transalpina.

Milan, Bennacer convocato per la Coppa d’Africa: altra perdita per Pioli

Prima però ci saranno ancora delle partite di campionato da giocare, a cominciare da quella di venerdì prossimo in programma contro la Salernitana allo stadio Arechi, dove i rossoneri dovranno cercare di fare bottino pieno per arrivare al pranzo di Natale con una leggera serenità in più rispetto a quanto vissuto negli ultimi due mesi. L’ultima del nuovo anno sarà, invece, contro il Sassuolo, con la speranza per il Milan di poter recuperare qualche giocatore infortunato durante le vacanze natalizie. Ma a prescindere dalla sua condizione fisica, mister Pioli dovrà presto rinunciare anche ad un altro giocatore per almeno un mese.

Il riferimento va a Bennacer, che si va così ad aggiungere al già infortunato Pobega, alle prese con un problema al tendine. La motivazione però è da attribuire alla sua futura partecipazione alla prossima Coppa d’Africa, che si svolgerà dal 13 gennaio all’11 febbraio, con il giocatore rossonero che risulterà nei 27 calciatori convocati dall’Algeria. Oltre a lui, il Milan vedrà partire anche Chukwueze.