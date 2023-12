Operazione e lungo stop: Milan, salta il colpo

Tegola per i rossoneri, l’infortunio del calciatore mette nei guai la società in vista del mercato

Il Milan, dopo l’amarezza legata all’eliminazione dalla Champions League, è ritornato a sorridere grazie al successo conquistato in campionato ai danni del Monza di Palladino. Il roboante trionfo per tre reti a zero ha garantito ai meneghini di blindare il posizionamento al quarto posto e, al tempo stesso, non ha azzerato le speranze legate alla conquista del ventesimo Scudetto nonostante il distacco – di nove punti – dall’Inter capolista. Gli uomini di Pioli sono concentrati sul prossimo impegno di Serie A che li vedrà impegnati, venerdì alle ore 20:45, allo Stadio Arechi di Salerno.

Conquistare i tre punti sarebbe fondamentale per il Diavolo, considerando soprattutto che, lontano dalle mura amiche di San Siro, la vittoria non arriva dal lontano sette ottobre. La compagine meneghina deve assolutamente invertire la rotta e dimostrare il massimo valore nonostante i numerosi infortuni non giochino a favore. Nell’ultimo match, infatti, si sono registrati gli stop di Noah Okafor – autore della terza rete – e Tommaso Pobega che hanno rimediato lesioni muscolari e si troveranno costretti a restare lontani dai campi di gioco per un po’ di tempo. Non si tratta di una novità per il Milan, da anni gli stop fisici continuano a privare il tecnico di una gran parte degli interpreti a disposizione.

Pessime notizie per il Milan, l’infortunio di Pobega rovina i piani della società

Hanno dell’incredibile i numeri dei giocatori del Milan – venti su ventisette – che nella stagione corrente, almeno per una volta, hanno rimediato problemi fisici. In particolare, uno dei più recenti rischia di costare carissimo ai rossoneri che potrebbero risentirne pesantemente in ottica calciomercato; infatti, l’infortunio accusato da Tommaso Pobega – considerata la probabile convocazione di Ismael Bennacer con l’Algeria per la Coppa d’Africa – costringe la società a rinunciare alla cessione di Rade Krunic. Il bosniaco, ormai da tempo fuori dai piani di Stefano Pioli, era il candidato principale a lasciare Milano, permettendo al club di monetizzare.

Gli introiti sarebbero poi finiti, molto probabilmente, su un attaccante che presumibilmente, a questo punto, arriverà a fine stagione. Inoltre, la dirigenza sta valutando la possibilità di aggiungere un nuovo centrocampista alla rosa già a partire da gennaio: uno dei profili attenzionati è Ouedraogo dello Schalke 04 che, però, potrebbe essere ingaggiato per il futuro e non nell’immediato.