Pioli al capolinea: la telefonata ha evitato l’esonero

Arrivano novità in casa Milan per quel che riguarda il futuro di Stefano Pioli, con l’allenatore che ora rischia di andarsene

Sarà un Natale infernale quello che trascorreranno i tifosi rossoneri, in virtù del declino che ha avuto la squadra nella seconda metà della prima parte di stagione. Tutto è iniziato dalla sconfitta contro la Juve, che ha fatto perdere le certezze iniziali della squadra di Pioli, la quale è caduta anche contro Udinese e Atalanta, oltre ai pareggi con Lecce, Napoli e per ultimo, quello avvenuto sul campo della Salernitana nell’anticipo di venerdì.

Quella contro i campani è stata, forse, la gara che ha sancito un punto cruciale per la stagione dei rossoneri, che ora si ritrovano a 7 punti di distacco dalla Juve, ma a 11 dall’Inter, diventata praticamente irraggiungibile. Tra le varie note stonate in casa Milan c’è anche quella legata al rendimento di Rafael Leao, che sembra avere avuto un’involuzione totale nell’ultimo mese, complice anche l’infortunio subito che lo aveva costretto a restare fuori per due settimane circa. Dobbiamo, poi, analizzare anche quello che è stato il cammino europeo, chiuso a testa alta ma iniziato nel peggior modo possibile.

Milan, telefonata tra Cardinale e Moncada per decidere il futuro di Pioli: i dettagli

I risultati ottenuti nelle prime gare del girone hanno infatti compromesso la qualificazione agli ottavi del Milan, che ha abbandonato la manifestazione calcistica più importante d’Europa con largo anticipo. Intendiamoci, non che fosse scontato accedere alla fase successiva considerando le difficoltà delle squadre incontrate, ma che qualcosa in più si poteva e si doveva fare, questo è un dato di fatto. Risultati che, inevitabilmente, mettono in discussione il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, che ora rischia di saltare definitivamente.

A fare il punto è la versione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha rivelato un retroscena legato al futuro del mister. Dopo il passo falso di Salerno infatti, i tifosi milanisti avevano chiesto a gran voce il divorzio tra la società e l’ex allenatore di Inter e Lazio, ma una telefonata tra Moncada e Cardinale avrebbe frenato questa possibilità, anche perché nelle consultazioni avute con i calciatori la maggioranza ha ribadito la fiducia al tecnico. Per il momento infatti, Stefano Pioli non si muoverà da Milano, ma molto potrebbe cambiare in estate, con Antonio Conte che resta una delle prime alternative. A livello tecnico sarebbe la soluzione ideale per rimpiazzare Pioli, ma l’ostacolo è rappresentato dalla parte economica, che comunque, può sempre essere abbattuto.