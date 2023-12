Pioli ammette le difficoltà: la frase sullo Scudetto sorprende tutti

Stefano Pioli ha parlato in conferenza dopo Atalanta-Milan, lanciando un messaggio sulla lotta Scudetto dei rossoneri.

Il Milan ha raccolto un’altra sconfitta in campionato. A Bergamo l’Atalanta ha avuto la meglio dei rossoneri grazie al golazo finale di Luis Muriel, che col tacco ha regalato i tre punti alla Dea. C”è rammarico per i rossoneri dopo la prestazione del Gewiss Stadium, rammarico di cui ha parlato Pioli in conferenza.

Atalanta-Milan, Pioli in conferenza

Al termine della sfida contro l’Atalanta Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, raccontando le sue sensazioni sulla partita, sul futuro del Milan e su percorso europeo dei rossoneri.

Pioli è partito dalla delusione provata al momento del fischio finale, delusione figlia ovviamente di come è arrivata la sconfitta con il gol in extremis di Muriel:

“Dispiace perché volevamo dare continuità. Non siamo riusciti a finalizzare con forza. Nel finale avevamo la sensazioni di poter fare qualcosa in più, ma il rosso ha cambiato tutto”.

Dopodiché Pioli è passato alla sfida contro il Newcastle di mercoledì, importantissima per il Milan:

“La delusione di oggi va trasformata in benzina per vincere in Champions League. Poi rima recuperiamo chi è fuori meglio è”.

Proprio in merito agli infortuni l’allenatore del Milan ha spiegato come sta Rafael Leao:

“Domani è una giornata importante. Faremo una partita a tutto campo solo per lui e se i riscontri saranno buoni sarà a disposizione”.

Nel finale Pioli si è concentrato sulla lotta Scudetto, che ora vede il Milan lontano:

“Per riprendere le due davanti bisogna fare un filotto di vittorie importante, altrimenti è difficile”.

In chiusura L’allenatore rossonero ha detto la sua sui troppi cartellini presi:

“Dobbiamo essere più intelligenti. Le espulsioni hanno fatto sì che arrivassero certi risultati, piuttosto che altri. Dobbiamo lavorare su queste ingenuità”.

Queste le parole dii Pioli in conferenza stampa dopo Atalanta-Milan.