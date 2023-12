Pioli: “Come una finale”, poi la preoccupazione sul St. James’s Park

A poche ore dal match contro il Newcastle, Pioli dà la carica ai suoi, ma esprime anche preoccupazione per il St. James’s Park.

Vigilia di Champions League per il Milan che si prepara per la sfida contro il Newcastle. Al St. James’s Park i rossoneri si giocheranno la qualificazione per gli ottavi di finale nella speranza che il Borussia vinca contro il Psg.

A poche ore dal match è intervenuto Stefano Pioli a Milan Tv per commentare e analizzare la partita che sarà: uno spartiacque fondamentale per il bilancio e per la seconda parte della stagione rossonera:

“È una finale per noi, è il primo vero bivio della stagione, nel senso che rimanere in Europa è un nostro obiettivo”.

La preoccupazione per il St. James’s Park

L’allenatore poi sottolinea quanto sia importante l’atteggiamento che i suoi giocatori dovranno tenere in campo e di come ci sarà bisogno di giocare a ritmi alti e intensi per poter contrastare lo strapotere degli avversari:

“È tra gli avversari che cambiano di più per atteggiamento, per intensità, per energia, per qualità di prestazione tra le prestazioni casalinghe rispetto a quelle esterne. In casa hanno perso solamente una volta in Champions League contro il Borussia e una volta in tutta la stagione in Premier League contro il Liverpool”.

Infine, Pioli si lascia andare ad un aneddoto sul sorteggio seguito insieme alla squadra. Da subito giocatori come Tomori che hanno giocato in Premier League hanno avvisato il tecnico dell’atmosfera calda che si vive al St. James’s Park: