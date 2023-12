Pioli, dura critica in diretta: “Gli avrei strappato il microfono”

Il momento del Milan è pieno di ombre e Stefano Pioli riceve quotidianamente critiche da tifosi e non solo: ecco qual è stato l’ultimo “attacco”.

Ultima chiamata per il Milan di Stefano Pioli? Questo ancora non si sa, ma è certo che il mancato passaggio del turno in Champions League può significare tanto ed essere decisivo in vista dell’imminente futuro. I rossoneri sono chiamati questa sera allo scontro diretto contro il Newcastle, ma nemmeno una vittoria potrebbe bastare.

La situazione del Gruppo F è molto complessa e va riepilogata un attimo. In testa c’è il Borussia Dortmund con dieci punti già certo della qualificazione; subito dietro il Paris Saint-Germain a quota sette, a +2 su Newcastle e Milan. Una vittoria in terra inglese porterebbe il Milan a otto punti con la certezza di – quantomeno – un terzo posto che significa retrocessione in Europa League. Per passare il girone da seconda, infatti, servirebbe anche la contemporanea sconfitta del PSG in casa del Borussia Dortmund. In caso di pareggio tra tedeschi e francesi e vittoria del Milan, rossoneri e PSG si troverebbero entrambe a otto punti, con i parigini in vantaggio negli scontri diretti.

Insomma, un incastro molto difficile per il Milan, che ci proverà fino all’ultimo a raggiungere una qualificazione che appare impossibile e che non dipende esclusivamente dal proprio risultato. Un mancato passaggio del turno però farebbe traballare nuovamente la panchina di Stefano Pioli, già a rischio dopo la debacle di Bergamo dello scorso weekend.

Pioli criticato in diretta, c’entra la comunicazione

I tifosi milanisti stanno facendo sentire la propria voce sui social e l’hashtag #PioliOut è in continua tendenza dopo un passo falso del Milan. La società ha sempre dato fiducia al proprio tecnico, ma le cose potrebbero cambiare nel breve futuro. Intanto, cosa non sta minimamente piacendo ai tifosi è l’aspetto comunicativo del proprio allenatore.

Nelle interviste e conferenze post partita sono tanti gli alibi con cui Pioli difende le sconfitte. Uscite non proprio adatte che non sono piaciute nemmeno al noto giornalista Riccardo Trevisani. Nel suo podcast con Cronache di Spogliatoio, l’attuale telecronista Mediaset ha criticato queste dichiarazioni di Pioli in maniera molto diretta.