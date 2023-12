Pioli in bilico, fissata la riunione che può ribaltare il Milan

Il futuro di Stefano Pioli, oggi più di prima, è posto su un filo sottile. Dopo Newcastle possono esserci già delle novità.

Il Milan negli ultimi due mesi sta vivendo veri e propri drammi. Da partite che potevano essere vinte terminate in sconfitta o pareggio passando per i troppi infortuni che hanno colpito la rosa. Stefano Pioli sembra non capirci più nulla sulla gestione dei suoi ragazzi e la partita persa ieri a Bergamo è soltanto il riflesso di ciò che è il Milan ora.

Una squadra che sembra essere svogliata, senza una sistemazione ordinata in campo dove se poi, a partita in corso, si aggiungono anche i cambi modulo la situazione può solo peggiorare. L’emblema lo è anche la reazione di Loftus-Cheek di ieri sera dove al cambio modulo, quando si è passati all’attacco a due, non capiva quale ruolo ricoprire vagando per il campo senza una chiara idea di cosa dovesse fare.

Dunque tanti gli allarmi arrivati a Stefano Pioli ma, Mercoledì, forse potrebbe esserci un check societario che potrebbe cambiare le carte in tavola. A dirlo è anche il noto giornalista Franco Ordine.

Milan, quale futuro?

Così il Milan gioca per mettersi nei guai, il futuro di Pioli è davvero ad un bivio ora. La prossima settimana sarà fondamentale.

Il Milan era chiamato a vincere contro l’Atalanta. Era chiamato a fare bene per mantenere il contatto con la Juventus, per dare una continuità alle vittore e per arrivare bene alla Champions League di Mercoledì prossimo.

Ormai si è arrivati ad un bivio dove Pioli non può davvero più commettere errori. Mercoledì ci sarà Newcastle Milan e sarà una gara che deciderà se mandare il Milan agli ottavi – dando un occhio anche al Borussia – in Europa League, oppure fuori dall’Europa. Allora è chiaro che Pioli e la squadra sono chiamati a dare una risposta importante. Al Corriere dello Sport il giornalista Francesco Ordine dice la sua su cosa può accadere dopo Newcastle:

Giovedì, al ritorno dall’Inghilterra, sicuramente ci sarà un bilancio di metà Dicembre per capire in quale direzione si sta andando e per fare una valutazione complessiva sull’operato di Pioli e del suo staff. Potrebbe esserci un’accelerazione sulla decisione del ruolo che potrà ricoprire Ibrahimovic al Milan assieme ad una valutazione generale.

È intuitivo dunque che a termine di Newcastle-Milan il futuro di Pioli probabilmente sarà già scritto, cercando di capire come migliorare il Milan e la sua gestione per i prossimi mesi che verranno.