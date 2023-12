Pioli-Milan, è quasi finita: sentenza netta in diretta

Il futuro al Milan di mister Stefano Pioli sembra essere ormai appeso ad un filo sottilissimo. Il tecnico rossonero rischia grosso.

Il destino di Stefano Pioli sulla panchina del Milan sembra oscillare su un filo sottilissimo, minato da una serie di incertezze e speculazioni sulla sua permanenza nel club rossonero. La recente esclusione dalla fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League ha amplificato le voci riguardo al possibile addio del tecnico. Questo ha spinto la dirigenza rossonera ad iniziare a guardarsi intorno, gettando ulteriori dubbi sul futuro di Pioli.

La permanenza di Pioli dipenderà principalmente dai risultati imminenti, poiché il Milan cercherà di consolidare la propria posizione in zona Champions League. Oltre al campionato, che resta il tema principale, il tecnico rossonero ha espresso il desiderio di concentrarsi anche sull’Europa League. Tuttavia, la conquista di un posto nelle prime quattro posizioni della Serie A e persino una possibile vittoria della seconda coppa europea più ambita, potrebbero non essere sufficienti per garantire al tecnico la permanenza sulla panchina rossonera.

Arriva la sentenza su Pioli: futuro in bilico per il tecnico

L’aria di cambiamento soffia sempre più forte nei corridoi del club rossonero, con la dirigenza che sembra orientata verso una nuova direzione. Questo mette ulteriormente in dubbio la permanenza di Pioli, lasciando il suo futuro in bilico.

Il giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti, ha recentemente condiviso le sue prospettive sull’attuale situazione di Stefano Pioli al Milan, lasciando intendere che il ciclo dell’allenatore potrebbe essere giunto al termine.

In una recente intervista rilasciata a TvPlay, Pellegatti ha dichiarato: “Il ciclo di Pioli andrà a finire. Credo che a fine stagione mi sorprenderebbe se venisse confermato per un altro anno, ma forse sarei contento perché significherebbe aver portato a casa un trofeo importante”.

Tuttavia, il giornalista rossonero ha anche espresso molteplici dubbi sul potenziale successore di Pioli, affermando: “Io non sono sicuro che il prossimo allenatore, in tre anni di gestione, possa replicare un cammino simile. Mi gusto questo tecnico, poi ci sono state delle scelte tattiche che non condivido, ma un cammino come quello di Pioli non so quanti altri sarebbero stati in grado di replicarlo”.

Pellegatti ha poi analizzato possibili candidati per il post Pioli, sottolineando: “Per la futura panchina rossonera i nomi che circolano sono tre: Conte, Palladino e Thiago Motta”. Inoltre, il giornalista ha sottolineato un aneddoto interessante riguardo ai possibili candidati, evidenziando che: “Palladino, compagno di camera di Ibra ai tempi della Juventus, e Thiago Motta, compagno di squadra di Zlatan al PSG, sono due figure che, per queste ragioni, a livello umano potrebbero partire avanti”.