Pioli scaccia l’esonero: spunta il retroscena sull’Europa League

Dopo aver ottenuto l’accesso all’Europa League, in queste ore si sta decidendo del futuro di Stefano Pioli

In casa Milan si sta vivendo una situazione che allo stesso tempo presenta un bicchiere mezzo pieno e un mezzo vuoto per la squadra di Stefano Pioli, che nella serata di ieri ha definitivamente dato il suo addio all’attuale competizione della Champions League. Non è infatti bastata la vittoria per 1-2 sul campo del Newcastle, che difficilmente qualcuno ipotizzava prima dell’inizio del match, soprattutto dopo la prima frazione di gara, che aveva visto dominare gli inglesi in tutte le zone del campo.

Dominio che però è venuto a mancare nella ripresa, permettendo al Milan di salire in cattedra, trovando prima la rete del pareggio con Giroud, poi il gol del definitivo sorpasso realizzato da Chukwueze, al termine di un’azione corale interpretata alla perfezione dalla squadra di Pioli. Gli ultimi 5 minuti sono stati praticamente interamente dedicati a quello che stava avvenendo al Westfalenstadion tra Borussia Dortmund e PSG, con i francesi che sono riusciti ad uscire imbattuti dal fortino giallonero e che di conseguenza, hanno strappato il pass di accesso agli ottavi di finale della competizione.

Milan, ora l’obiettivo di Pioli è l’Europa League: il piano per vincerla

Amaro in bocca per tutti i tifosi milanisti, che però possono consolarsi con la partecipazione all’Europa League, a differenza dei Magpies, che se prima del fischio di inizio avevano anche più chance dei rossoneri di accedere alla fase successiva, dal gol del pareggio di Giroud in poi hanno visto sgretolarsi le speranze con il passare dei minuti, fino al momento della sentenza arrivato in occasione del definitivo 1-2 dei rossoneri. Grazie al terzo posto nel girone infatti, il Milan non verrà tagliato fuori da tutte le competizioni europee e quindi, potrà proseguire la sua avventura nel nostro continente ancora per qualche mese, vittorie permettendo.

Ora bisognerà capire chi sarà il prossimo avversario europeo del Milan, con i sorteggi che si svolgeranno nella giornata di lunedì, al termine dell’ultimo turno delle gare di Europa League e Conference League, in programma nella giornata odierna. Questa potrebbe essere una novità per il popolo rossonero, che fino a questo momento non ha mai vinto l’Europa League e che, stando a quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, sarebbe uno dei reali obiettivi di Stefano Pioli, che ha già ‘avviato’ il piano per provare a conquistarla e ad aggiungere così un nuovo trofeo a Casa Milan.