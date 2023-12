Pioli senza pace, affaticamento muscolare: salta Milan-Monza

Domani il Milan incontrerà a San Siro il Monza di Palladino ma per Pioli continuano le brutta notizie: un altro rossonero out per affaticamento muscolare.

Il Milan dopo la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League e l’uscita dalla competizione adesso è pienamente concentrato sul campionato dove viene da una sconfitta arrivata all’ultimo minuto contro l’Atalanta. Quel 3-2 arrivato al 95′ minuto di gioco è stata una vera e propria beffa, dopo aver recuperato il risultato per ben due volte e riuscendo a riportarsi alla pari. Tre punti persi che sicuramente pesano molto ma adesso bisogna pensare alla prossima gara di Serie A. Domani 17 dicembre i rossoneri apriranno la sedicesima giornata di campionato, con l’anticipo delle 12:30 a San Siro dove ospiteranno il Monza di Raffaele Palladino reduce dalla vittoria contro il Genoa per 1-0.

Per il Milan vincere domani sarà l’unico obiettivo, poi da lunedì si inizierà a pensare anche al capitolo Europa League, visto che alle 13:00 ci saranno i sorteggi di quelli che saranno i playoff dove sono rientrati i rossoneri, insieme al Milan anche la Roma. Adesso però come detto più volte da Pioli è tempo di concentrarsi partita per partita e il risultato di domani al momento è l’unica cosa che conta. L’uscita dalla Champions a livello mentale potrebbe pesare un po’ per com’è avvenuta ma questo non può e non deve pesare in campionato visto che in ballo c’è un obiettivo anche lì. Domani a San Siro sarà fondamentale essere concentrati per 90 minuti e pensare solo alla vittoria da portare a casa.

Musah salta Milan-Monza di domani: le ultime

Pioli purtroppo però affronta i brianzoli ancora una volta in emergenza difensiva visti gli infortunati che persistono e la squalifica di Calabria, avvenuta proprio contro la Dea. Per il tecnico però c’è anche un’altra brutta notizia che questa volta interessa il centrocampo, e si tratta di Yunus Musah.

Il centrocampista statunitense salterà la gara di domani a causa di un affaticamento muscolare che aveva già accusato prima della partita con il Newcastle United ma era comunque sceso in campo. Purtroppo il giocatore ha risentito dello sforzo e domani non sarà tra i nomi disponibili per la formazione rossonera. Un’altra assenza che non fa che aumentare un po’ le preoccupazioni di tutti, visto che domani sarà importantissimo vincere e trovare i tre punti in modo da accorciare le distanze anche con la Juventus, seconda in classifica che ieri ha pareggiato al Luigi Ferraris.