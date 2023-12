Rinnovo Maignan, il francese ha fatto la sua richiesta: super ingaggio

Prove di rinnovo tra Maignan e Milan, l’agente del francese si incontra con la dirigenza e fa sapere la richiesta per il super ingaggio.

Il Milan si prepara ad affrontare la 15esima giornata di campionato in cui giocherà contro l’Atalanta. Match di sabato sera che sarà importante non soltanto per il peso in sé che ha lo scontro ma anche per la continuità che Pioli e i suoi stanno cercando da tempo.

Il successo a Bergamo significherebbe che l’emergenza è sempre più lontana visto il filotto di risultati positivi conquistati da più di un mese a questa parte. Una dose di sicurezza che sicuramente sarà utile in ottica Champions.

Lì dove il Milan rischia di non qualificarsi agli ottavi di finale e di perdere anche il posto nel Mondiale per Club del prossimo anno. Due esclusioni che costerebbero caro non soltanto nell’ottica di crescita ma anche sulle casse rossonere.

Il bilancio della perdita potrebbe arrivare fino a 113 milioni di euro, soldi che attualmente la società non necessita ma che farebbero certamente utile. Specialmente in ottica rinnovi per i leader rossoneri.

La richiesta di Maignan, super ingaggio per il rinnovo

Su tutti la dirigenza rossonera vorrebbe blindare il suo numero 1 Mike Maignan, fresco del premio come miglior portiere del campionato di Serie A 2022-23 al Gran Galà del Calcio che si è svolto la due sere fa.

L’assist per il suo compagno Pulisic durante l’ultima di campionato contro il Frosinone, terminata 3-1, sottolinea l’importanza del portiere nelle dinamiche di gioco sia in fase d’attacco che in fase di difesa.

La società rossonera avrebbe già intavolato il discorso rinnovo anche se il contratto scadrà soltanto nel 2026. Il Milan non vorrebbe arrivare a scadenza senza un accordo con l’entourage del portiere e per questo ha aperto alla trattativa.

Come riporta Il Corriere della Sera la richiesta degli agenti di Maignan, però, avrebbe spiazzato Furlani e co: per il rinnovo il francese punta a 8 milioni di euro a stagione. Una cifra che difficilmente il Milan riuscirà ad accontentare e che potrebbe convincerlo a cambiare i piani in corsa.