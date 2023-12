Svolta Milan: tre colpi per lo Scudetto

Il Milan, dopo i numerosi infortuni, è finalmente pronto a chiudere diversi colpi in entrata per il calciomercato invernale

Il Milan, da inizio stagione, ha l’obiettivo di vincere il campionato per portare a casa la terza stella. Tuttavia, fino ad ora, i rossoneri hanno riscontrato diversi problemi e, adesso, la cima della classifica sembra essersi un po’ allontanata. Infatti, il Milan è stato fortemente penalizzato dagli infortuni con cui Stefano Pioli ha dovuto fare i conti. Infatti, in casa rossonera è emergenza specialmente in difesa ma anche in attacco.

Dunque, adesso, i dirigenti rossoneri si sono messi all’opera per poter portare a Milanello dei profili che possano andare a rinforzare la squadra e a tappare i buchi creati dai numerosissimi infortuni. Al momento, i profili in pole position per il mercato del Milan sembrano tre, Jonathan David in attacco, Jakub Kiwior e Juan Miranda in difesa.

Il Milan pronto a chiudere diversi colpi in entrata per gennaio, ecco gli obiettivi dei rossoneri

Stefano Pioli, per le prossime giornate di campionato, dovrà stare molto attento alla formazione con cui scende in campo. Infatti, gli infortuni dei rossoneri sono fin troppo numerosi e, questo, ha scatenato anche l’ira dei tifosi. Al momento, però, sembra che i dirigenti del Milan si siano subito messi all’opera per trovare dei profili che possano andare a rinforzare la squadra.

Per ora, in vista del calciomercato invernale, i profili in pole per la difesa sembrano essere quelli di Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal classe 2000 e Juan Miranda, difensore sempre classe 2000 del Real Beltis. In attacco, invece, il profilo ideale sembra essere quello di Jonathan David che, al momento, gioca per il Lille. David sarebbe un ottimo colpo per l’attacco rossonero poiché l’attaccante statunitense riesce a ricoprire sia le fasce che il ruolo centrale di Olivier Giroud.

Tuttavia, adesso, i dirigenti del Milan dovranno stare molto attenti anche alla concorrenza per questi profili. Infatti, Juan Miranda, difensore spagnolo, ha catturato l’attenzione di altri club, sia italiani che stranieri, incluso proprio il Napoli. Allo stesso tempo, invece, la Juventus ha messo i propri occhi su Jakub Kiwior che, secondo Cristiano Giuntoli potrebbe essere un profilo ottimo per rinforzare la rosa bianconera. Dunque, il Milan dovrà prestare molta attenzione alle prossime mosse durante la sessione di calciomercato invernale.