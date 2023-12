Tutto fatto: il Milan ha chiuso il primo colpo

Il Milan chiude il primo colpo di questo calciomercato, tutto fatto. Confermato l’accordo tra le parti.

Negli ultimi giorni in casa Milan si è parlato solo di calciomercato. La situazione infortuni preoccupa e non poco mister Stefano Pioli, che nelle ultime giornate si è trovato a dover schierare reparti difensivi inediti e i risultati altalenanti non hanno soddisfatto la dirigenza, che intende intervenire sul mercato per regalare alla tifoseria rossonera una squadra pronta per la seconda parte di stagione.

Il reparto offensivo vede il tecnico emiliano bisognoso di una punta, visto che la sola presenza di Olivier Giroud e le prestazioni non molto convincenti di Noah Okafor non permettono dci trovare tranquillità. Inoltre, l’attaccante francese ha bisogno di riposo e un bomber che gli permetta questo serve al Milan.

Mercato Milan: fatta per il ritorno di Gabbia!

Il primo colpo è però arrivato e si tratta di difensori. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club rossonero ha concluso la trattativa per Matteo Gabbia, che tornerà al Milan dopo il prestito al Villarreal. quindi il primo rinforzo, che dovrà essere subito utilizzato a causa dell’infortunio di Tomori e le condizioni non ottimali di Thiaw, Kalulu e Kjaer.

Gabbia conosce l’ambiente rossonero e sa che tornare in questo momento significa dover incider subito in positivo. I rossoneri non possono permettersi altri errori e la lotta Champions è più complicata che mai. Inoltre, il centrale italiano dovrà dare garanzie anche sul piano fisico, perché un altro infortunio sarebbe deleterio e il Milan non se lo può permettere.

Il mercato in entrata non sembra però concluso, viste le diverse opportunità che potrebbero presentarsi nel corso di gennaio. A centrocampo potrebbe esserci bisogno di un innesto, mentre per la difesa potrebbero essere spesi altri soldi e quindi avere un altro difensore centrale. Nelle ultime settimane si era parlato di Tiago Djalo, che è seguito anche dall’Inter, essendo in scadenza, ma un possibile inserimento del Milan non sorprenderebbe nessuno.

Sarà da capire quanto la squadra dirigenziale è disposta a spendere in questa finestra di mercato, che sarà decisiva per tutti i club di Serie A e permetterebbe a tutti gli allenatori di avere rose al completo e squadre più pronte in vista della primavera, indubbiamente decisiva per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ad inizio stagione e per arrivare in fondo nelle varie competizioni europee, Europa League nel caso del Milan.