ULTIM’ORA – Ennesimo infortunio in casa Milan: il resoconto dell’accaduto

ULTIM’ORA Milan – Ennesimo infortunio, la lista si allunga. Il resoconto dell’accaduto e le condizioni in vista del Sassuolo

Non c’è pace in casa Milan. La situazione infortuni non tende a migliorare e l’ambiente rossonero è seriamente preoccupato per quello che sta succedendo all’interno dello staff. Una trafila di infortunati inspiegabile e i lunghi stop portano la tifoseria a dubitare dei preparatori atletici, ma nella giornata di sabato il club rossonero dovrà scendere in campo contro il Sassuolo.

La gara si terrà sabato 30 dicembre alle ore 20:45 presso lo Stadio San Siro di Milano. Non sarà facile affrontare i neroverdi, che dopo la clamorosa rimonta subita in casa con il Genoa vogliono tornare a fare punti e lo possono fare in uno stadio importante e prestigioso come quello del club rossonero.

Verso Milan-Sassuolo: trauma contusivo per Jovic

Arrivano ancora brutte notizie per il tecnico emiliano. Infatti, Luka Jovic ha lavorato a parte a causa di un trauma contusivo alla caviglia, accusato durante la gara contro la Salernitana, che lo ha visto anche autore di un gol allo scadere. Ad oggi è quindi in dubbio la sua presenza per il match di sabato, anche se in questo momento sarebbe fondamentale averlo a disposizione.

Secondo quando riferito da Di Stefano a Sky Sport, lo staff medico rossonero starebbe facendo di tutto per provare a recuperarlo. Non sarà facile ma la sola presenza di Olivier Giroud non rasserena affatto mister Pioli. Inoltre, la situazione in difesa non è delle migliori e i numerosi infortuni hanno costretto la società ad intervenire sul mercato. Il primo calciatore arrivato è Matteo Gabbia, che è tornato dal Villarreal.

La possibilità di vedere il club rossonero effettuare un altro colpo c’è, viste le condizioni non ottimali di Tomori, Kalulu e Thiaw. Diverse opportunità si potrebbero presentare e la coppia dirigenziale formata da Furlani e Moncada dovrà essere astuta e abile nelle occasioni da cogliere. A centrocampo e in attacco potrebbero arrivare innesti, ma la priorità al momento resta il reparto difensivo. Sarà da capire se nelle prossime gare potranno rientrare al meglio alcuni calciatori o sarà urgente fare due-tre colpi di mercato. Momentaneamente la certezza è una, gli infortunati in casa Milan sono troppi e la seconda parte di stagione non può essere affrontata con tutte queste difficoltà e insicurezze, vista l’agguerrita corsa Champions e la possibilità di far bene in una competizione come l’Europa League.