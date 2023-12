ULTIM’ORA – Sorteggi Europa League, il Milan conosce la sua avversaria

A sorteggi di Nyon il Milan conosce quella che sarà la sua prossima avversaria in Europa League per gli spareggi.

Tempo di sorteggi per il Milan che a Nyon conoscerà il suo prossimo destino. Dopo la retrocessione dalla Champions League per mano del Paris Saint-Germain, i rossoneri si qualificano per gli spareggi di Europa League vista la terza posizione nel girone.

Non è bastata, infatti, la vittoria a Newcastle per passare il turno nella maggiore competizione europea, ma grazie ai 3 punti ottenuti contro gli inglesi il Milan evita l’ultimo posto nel girone e accede di diritto in Europa League.

Il Milan conosce la sua avversaria in Europa League

In Svizzera sono volati per assistere alla cerimonia il vice presidente Franco Baresi e Daniele Massaro. Secondo gli accoppiamenti possibili i rossoneri potrebbero trovare una delle seguenti squadre: Rennes, Sparta Praga, Marsiglia, Qarabag, Friburgo, Sporting, Tolosa, vista l’impossibilità di incrociare la Roma.

Il Milan, dunque, pesca il Rennes per una sfida dal fascino europeo con una squadra che in Ligue 1 non ha iniziato nel verso giusto ma che è in netta ripresa.