“Un amore che non avrà mai fine”, Ibra da brividi: messaggio ai tifosi del Milan

La notizia era nell’aria da diverse settimane ed ora è ufficiale: il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic è un dato di fatto. La stessa società ha comunicato il ritorno in società della leggenda rossonera. Ritorno che arriva in un momento di crisi estrema per il Milan, che sì viaggia in zona Champions League, ma con un netto ritardo dalla vetta della Serie A. Inoltre Ibrahimovic non farà parte solamente del Diavolo, ma anche del fondo di RedBird, come Partner Operativo.

Tuttavia è chiaro che i tifosi rossoneri sono più attratti dal ritorno del loro beniamino nel board societario dei rossoneri. Infatti Ibrahimovic avrà il ruolo di Senior Advisor che tradotto significa che sarà una sorta di supervisore. Le sue mansioni non riguarderanno solo l’aspetto commerciale, ma anche quello sportivo. In particolare lo svedese darà un occhio importante sullo sviluppo e sulla crescita dei giocatori rossoneri.

Queste le parole di Ibrahimovic al momento del ritorno al Milan: “Il mio amore per i rossoneri non avrà mai fine e l’opportunità di fare parte del loro futuro in modo significativo è qualcosa che avrei solo potuto sognare. Sono grato a Gerry Cardinale per avermi messo a disposizione questa opportunità. Ho ammirato molto l’impegno, la passione e il duro lavoro che RedBird e il Senior Management hanno dimostrato da quando hanno acquisito il club”.