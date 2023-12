Verso Milan-Atalanta, Pioli in emergenza: “Al massimo in panchina”

Emergenza per Pioli, verso Milan-Atalanta un rossonero stringe i denti e recupera per poter essere presente almeno in panchina.

Il Milan si prepara alla 15esima giornata di Serie A. Big match contro l’Atalanta che dopo aver perso con un netto 3-0 con il Torino cerca il riscatto al Gewiss Stadium di Bergamo. Pioli ancora in emergenza con gli uomini contati.

Emergenza per Pioli, possibile panchina per Kjaer con l’Atalanta

Il tecnico punta ancora su Theo Hernandez centrale di difesa in mancanza di alternative. Con Kalulu e Thiaw fuori da giochi fino al nuovo anno, si avvicinano i ritorni di Caldara e Pellegrino che potrebbero rientrare in campo prima della fine del mese.

Kjaer, intanto, sembra aver completato il recupero dall’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dai giochi per due mesi e potrebbe rientrare già sabato sera. Secondo La Gazzetta dello Sport siederà in panchina pronto ad entrare a partita in corso soltanto in caso di necessità.