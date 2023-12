Verso Salernitana-Milan, squalifica che pesa: non ci sarà

Salernitana-Milan si avvicina, assenza pesante in vista della diciassettesima giornata, non ci sarà per la sfida di venerdì sera.

La vittoria di domenica per 3-0 contro il Monza conferma il Milan al terzo posto e i gol di Reijnders, Simic e Okafor hanno regalato 3 punti molto pesanti a mister Stefano Pioli, che si è avvicinato alla Juventus dopo il pareggio con il Genoa. Il successo con i brianzoli ha fatto tornare un po’ di entusiasmo nell’ambiente rossonera, che aveva perso fiducia dopo gli ultimi risultati ottenuti in campionato.

La vittoria con il Newcastle ha permesso ai rossoneri di accedere ai play off di Europa League, dove nei sorteggi di oggi hanno scoperto che affronterà il Rennes. Inoltre, al club rossonero manca un trofeo come l’Europa League e andare avanti in questa competizione potrebbe essere la svolta della stagione per il tecnico emiliano, che finora ha provocato non poche critiche tra la tifoseria rossonera.

Verso Salernitana-Milan: Maggiore squalificato, assenza pesante per Inzaghi

Venerdì 22 dicembre, il Milan affronterà la Salernitana alle ore 20:45 allo Stadio Arechi di Salerno. La gara per la diciassettesima giornata potrebbe permettere ai rossoneri di allungare ancora sul Napoli, che nella giornata di sabato affronterà la Roma. Da Bergamo arrivano brutte notizie per la Salernitana. Infatti, la sconfitta per 4-1 con l’Atalanta ha visto ammonito Giulio Maggiore.

Il centrocampista italiano ha pagato cara l’ammonizione di oggi e non parteciperà al match. Per il club campano è un’assenza pesante, visto il brutto periodo che sta passando e la situazione in classifica. Mister Filippo Inzaghi dovrà rialzare Salerno da una pessima situazione, e farlo con il Milan sarebbe un’occasione di grande rilancio in vista di altre partite.