Accordo raggiunto: addio immediato al Milan, la destinazione spiazza tutti

Addio immediato per il Milan, l’accordo per il rossonero è stato raggiunto ma la destinazione ha spiazzato tutti quanti

Dopo aver sistemato la situazione in difesa e aver trovato i giusti rinforzi per far rifiatare il reparto Stefano Pioli ora dovrà inserire in modo graduale gli innesti che sono arrivati dal mercato.

Furlani e Moncada si sono assicurati di far tornare Gabbia dal Villarreal, approdato in Spagna in prestito, e acquistare Terracciano, abile promessa difensiva del Verona. Con queste due new entry e i giocatori promossi dalla Primavera il tecnico dovrà trovare la quadra.

Intanto l’uscita alla Coppa Italia evidenzia una debolezza del Milan nei confronti dell’Atalanta, i nerazzurri hanno battuto due volte gli uomini di Pioli soltanto nell’ultimo mese, prima in campionato e poi in coppa.

Così i rossoneri dicono addio a un obiettivo concreto, serve dunque ritrovare serenità in campionato dove il Milan è comunque terzo e ha in pugno la qualificazione in Champions League.

In seguito agli innesti difensivi Furlani e Moncada non sembrano concentrati su nuove entrate ma piuttosto su possibili uscite che alleggerirebbero il monte ingaggi e preparerebbero il terreno per i grandi acquisti del mercato estivo.

La finestra invernale, infatti, resta più quella delle opportunità che quella dei grandi colpi. Per questo la dirigenza rossonera ha deciso di piazzare prima Krunic al Fenerbahce, una vendita che permette al Milan di incassare 5 milioni ma soprattutto di alleggerirsi dello stipendio del bosniaco che in Turchia guadagnerà 3 milioni di euro.

Addio immediato, accordo raggiunto con il Como

C’è, però, un altro giocatore in uscita dal Milan: è Luka Romero. Secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, l’argentino classe 2004 è destinato a trovare maggiore spazio altrove. Con i rossoneri l’attaccante ha trovato soltanto 156 minuti, un impiego troppo scarso per permettere al talento 19enne di crescere.

Per questo la dirigenza ha deciso che per il calciatore sarebbe opportuno crescere altrove, dove potrà trovare maggiore minutaggio e anche più fiducia in sé, così da poter tornare al Milan maturato.

Il Milan sta prendendo contatti con il Como: la trattativa sta andando avanti e nelle prossime ore il giocatore potrebbe essere vicino ad approdare in prestito. L’accordo tra i Lariani e l’entourage del giocatore, infatti, è stato trovato.

Ora manca soltanto un accordo di massima con il Milan per chiudere la trattativa e permettere all’argentino di iniziare una nuova parentesi al Como di Osian Roberts e Cesc Fabregas.