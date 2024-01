Accordo trovato, cessione immediata: il giocatore è ai saluti

C’è l’accordo con il Milan. Il giocatore lascerà Milanello nella finestra di gennaio, ma resterà comunque in Serie A.

La situazione di campo del Milan sta permettendo alla dirigenza rossonera di pensare con attenzione al proprio futuro. Infatti il Diavolo, forte del terzo posto con margine, sta già pensando alla preparazione della prossima stagione. Tuttavia non perché questa prima parte di 2024 non presenti obiettivi, ma perché la programmazione richiede tempo. Tempo che il Milan non può perdere, anzi quasi deve anticiparlo. Inoltre il progetto rossonero vede come obiettivo la crescita dei giovani che hanno esordito in stagione con Pioli, passando attraverso i prestiti. Infatti il momento peggiore, lato infortuni, è passato, però questi ragazzi non vanno persi.

Anche perché sono tanti i giovani ad aver esordito in stagione con la maglia rossonera, grazie alla mera di infortuni che ha colpito il Milan alle porte dell’inverno. In particolare gli arrivi di Terracciano e Gabbia hanno chiuso le porte per ciò che riguarda il reparto difensivo, andando così a liberare Bartesaghi e Pellegrino. In particolare la situazione di Davide Bartesaghi si è evoluta velocemente negli ultimi giorni, con Frosinone e Monza che si erano fatte sotto per il classe 2005. Ora però la destinazione del difensore appare chiara, come raccontato da Nicolò Schira sul suo profilo X.

Bartesaghi, sarà prestito

Davide Bartesaghi ha esordito in questa stagione con la maglia del Milan. Per il difensore classe 2005 sono arrivate 7 presenze con la prima squadra rossonera, di cui 5 in Serie A, una in Champions League ed una in Coppa Italia. Così il giocatore ha avuto l’opportunità di farsi notare anche tra i grandi, attirando su di sé gli sguardi di Monza e Frosinone. Infatti le due squadre si sono mosse, con il Frosinone che ha fatto il passo decisivo nelle ultime ore, come riportato da Nicolò Schira. Nonostante i buoni rapporti con il club brianzolo il Milan ha deciso di scegliere i ciociari come culla per Bartesaghi.

Il classe 2005 andrà così a giocare in una squadra piena di giovani talenti, prevalentemente della Juventus, ed allenata da un tecnico che ci sa fare con le nuove leve, come Eusebio Di Francesco. Infatti il sorpasso è stato effettuato e c’è l’accordo tra le due parti, con Bartesaghi che si accaserà il gialloazzurro fino alla fine della stagione. Così il classe 2005 avrà la possibilità di giocarsi le sue carte per davvero, raccogliendo più dei risicati minuti giocati con il Milan. Questa è la strada scelta dal Milan per aiutare la crescita delle proprie giovani leve, dando sempre uno sguardo al futuro.