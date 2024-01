Addio e colpo Milan: 22 milioni per battere Inter e Juve

Calciomercato Milan, l’obiettivo rossonero interessa anche ad Inter e Juventus. Servono 22 milioni di euro per battere i due top club

Il Milan ha riaperto il nuovo anno con due vittorie dal largo vantaggio consecutive, prima in Coppa Italia con il Cagliari e poi in Serie A in trasferta ad Empoli. Due risultati importanti che danno fiducia a Pioli e alla sua squadra reduci da una prima parte di stagione non proprio spettacolare, con troppi risultati altalenanti. Adesso però i rossoneri dovranno prepararsi a due scontri diretti importanti, i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, per provare ad accedere alle semifinali, e poi la gara contro la Roma in campionato. Insomma una settimana in cui sicuramente i tifosi rossoneri sperano di vedere un Milan “on fire” come i vecchi tempi.

Purtroppo i troppi infortuni non sono stati di certo utili per Pioli che molte volte è stato costretto a fare scelte forzate per mancanza di giocatori in panchina. Per evitare che questo si ripeta anche nella seconda parte di stagione Moncada e Furlani hanno preso alla lettera questa mercato di riparazione invernale e stanno provando a regalare al mister qualche soluzione in più. Dopo il ritorno di Gabbia, il primo vero arrivo di gennaio è stato Filippo Terraciano, approdato proprio ieri a Milano dove ha effettuato le visite mediche, per poi firmare il suo contratto fino al 2028 in rossonero. Per Pioli il ragazzo potrà essere molto utile grazie alla sua duttilità, che gli consente di giocare sia sulle corsie esterne che a centrocampo.

Milan insaziabile, dopo Terraciano arriva Ferguson dal Bologna

Al Milan però non basta solo l’arrivo di Terraciano, la dirigenza sta cercando anche una soluzione in mediana, reparto dove sembra non rientrare più nei piani Krunic.

Su di lui continua ad esserci l’interesse del Fenerbahce, anche se per il momento il club turco non è riuscito ad accontentare le richieste del Milan. Per i rossoneri il giocatore non vale meno di 5 milioni, cifra che, in caso di cessione, poi servirà per puntare sul nuovo obiettivo di mercato. Le attenzioni dei rossoneri ricadono su Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna. Infatti, come riportato da Tuttosport Moncada segue da tempo il nazionale scozzese. Sul giocatore però c’è un’ampia concorrenza:sia l’Inter che la Juventus avrebbero messo gli occhi sul gioiello del rossoblù. Il Milan però avrebbe studiato un modo per anticipare le due rivali: mettere sul piatto 20-22 milioni di euro in questa finestra del mercato. Tutto però dipende dall’addio di Krunic.