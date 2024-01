Addio Krunic, un nuovo club sul centrocampista: futuro in bilico

L’addio di Krunic potrebbe essere più vicino: c’è un nuovo club sul centrocampista rossonero e il suo futuro al Milan è sempre più in bilico.

Il Milan si prepara all’ultima sfida del girone d’andata che giocherà contro l’Empoli. La squadra di Pioli è ancora in emergenza per gli infortuni ma sembra aver ritrovato la giusta serenità con gli ultimi risultati.

L’ultima sconfitta è datata 9 dicembre, quasi un mese fa, da allora il Milan ha collezionato solo risultati positivi nonostante la penuria in difesa: il tecnico per il match contro i toscani deve ancora fare a meno di Caldara, Thiaw, Tomori e Kalulu. L’arrivo di Gabbia e quello quasi certo di Terracciano potrebbero dare maggior respiro alla squadra rossonera ma probabilmente la coppia Furlani-Moncada interverrà anche in altri ruoli. Con la rinascita di Jovic nell’ultimo mese è possibile che il Milan non acceleri per la punta e rimandi tutto a fine stagione.

A convincere la rinuncia all’attaccante (Guirassy) lo stipendio chiesto dal giocatore e le commissioni volute dall’entourage che farebbero lievitare considerevolmente la trattativa, considerata invece comoda dal Milan proprio perché la clausola del giocatore permetteva un prezzo basso del cartellino.

La società rossonera potrebbe, invece, muoversi a centrocampo ma non soltanto in entrata. Furlani e Moncada starebbero ragionando su un giocatore in uscita per alleggerire il monte ingaggi e poter virare su un nuovo centrocampista che possa migliorare la qualità della rosa ma che non gravi economicamente.

Krunic in bilico, nuovo club su di lui

In quest’ottica il Milan potrebbe privarsi di Rade Krunic. Il centrocampista non ha collezionato un alto minutaggio fin qui e, nonostante il contratto valido fino al 2025, potrebbe decidere di interrompere la proprio avventura in rossonero anzitempo.

Complice l’infortunio muscolare di fine settembre e di inizio, ma soprattuto l’incalzare dei nuovi arrivati in estate, Loftus-Cheek e Reijnders, il bosniaco non ha avuto lo stesso spazio negli ultimi mesi.

Con uno stipendio di 1,1 milioni di euro il centrocampista non è un obiettivo proibitivo, seppur neanche economico. Su di lui ci sarebbero diverse squadre, in primis il Fenerbahçe che aveva tentato il giocatore e il Milan già in estate.

Il club turco ha ufficializzato una prima offerta di 4 milioni, mentre al giocatore ha proposto un aumento di ingaggio fino a circa 3 milioni di euro. C’è ancora distanza tra le parti ma è possibile che nei prossimi giorni si arrivi ad un accordo visto che il giocatore sembra sempre più lontano dal rimanere anche solo fino a fine stagione.

Il Milan vorrebbe ottenere dall’operazione circa 6/7 milioni di euro, ma è possibile che si trovi un punto di incontro ad una cifra intorno ai 5/6 milioni compresi di bonus vari. In queste ore si sarebbe fatto avanti per chiedere informazioni anche l’Al-Shabab, squadra saudita, ma occhio anche ad interessamenti dalla Russia e dalla Grecia.