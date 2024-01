Addio Milan a fine stagione, arrivano conferme: ingaggio decisivo

Attenzione alla posizione del giocatore: potrebbe lasciare a giugno. Decisivo l’ingaggio elevato che percepisce in rossonero.

Il Milan continua a viaggiare nel limbo che si è creato tra il vertice della classifica e la bassa zona Champions League. La vittoria di Udine è arrivata all’ultimo istante, dopo una prestazione non brillantissima dei rossoneri. È vero che la situazione che ha colpito Maignan ha cambiato il termometro emotivo della partita, però il Diavolo ha rischiato. Tuttavia la reazione veemente degli uomini di Pioli è stata un ottimo segnale per il resto della stagione, anche se ci sono da registrare diversi problemi nella fase difensiva. Proprio per questo il Milan sta cercando di rimodellare le proprie idee per la prossima stagione.

Non è un segreto che il problema degli infortuni abbia rotto gli equilibri difensivi di Pioli e che, attualmente, la retroguardia rossonera sia il reparto più fragile del Milan. Per questo è probabile che la dirigenza del Diavolo voglia rivedere i propri piani per il prossimo mercato estivo, cercando di trovare il bandolo della matassa. In particolare è la situazione terzini quella più calda sul fronte del cambiamento per giugno, ovviamente lasciando Theo Hernandez come uno degli intoccabili. Infatti uno degli uomini spogliatoio più importanti, come Alessandro Florenzi, potrebbe essere in uscita.

Milan, Florenzi out a giugno?

Nonostante abbia un contratto fino al 2025, Alessandro Florenzi non è così sicuro del suo posto nel Milan della prossima stagione. L’ex Roma, arrivato a Milanello nel 2021, ha collezionato con la maglia rossonera 59 presenze, condite da due gol. Tuttavia il bottino del Campione d’Europa non è stato sufficiente per farlo entrare di diritto nelle rotazioni titolari di Pioli. Per questo motivo, complice un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione, il Milan potrebbe pensare di trovargli una nuova sistemazione per giugno, come riportato da calciomercato.com. Di conseguenza la sua permanenza non è scontata.

Anche perché l’idea del Milan rimane la stessa per il mercato: cercare giovani di talenti, farli crescere ed aumentare il loro valore attraverso le prestazioni in rossonero. Quindi il contratto di Florenzi, unito al suo profilo, potrebbero spingere il Diavolo ad una separazione anticipata di un anno, siccome il terzino ha un contratto fino al 2025. Infatti il Milan, come spiegato da calciomercato.com, sta vagliando diverse opzioni che rispondono alle seguenti caratteristiche: giovane, poco caro e rivendibile. Così Florenzi potrebbe uscire in estate per fare spazio ad un nuovo terzino con caratteristiche più adatte al nuovo progetto rossonero, che fa del Moneyball il proprio modus operandi sul mercato.