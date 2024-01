Addio Milan, la cessione è vicina: destinazione a sorpresa

Il talento rossonero è appena arrivato in estate, ma già può fare le valigie. Su di lui anche un club di Serie B.

Il Milan ha tanti profili giovani ora nel proprio club, forse mai avuti così tanti. Tutti scalpitano per una maglia da titolare, o anche a gara in corso, ma la concorrenza c’è e nonostante tutto Stefano Pioli vorrebbe far entrare tutti nella mischia ugualmente. Le ultime gare del Milan infatti hanno avute tutte una costante: l’età. Tanti giocatori giovani, tanti esperimenti e tanti esordi e gol all’esordio.

Dunque i giovani talenti ci sono, e dovranno essere ben utilizzati e interscambiati con i veterani. Ora c’è il calciomercato a sovrastare qualsiasi altra notizia. La finestra invernale è sempre una buona occasone per sfruttare buone opportunità ma anche per fare cassa e cedere gli esuberi. Nel Milan qualche giocatore sull’orlo dell’addio c’è, su tutti Krunic, ma anche il talento Luka Romero potrebbe presto fare le valigie.

Milan, Romero verso l’addio?

L’argentino non ha ricevuto lo spazio voluto e ora potrebbe cambiare aria; il Milan è pronto ad accontentarlo? I rossoneri, come anche le altre squadre italiane, cercano di sfruttare questo ultimo mese di calciomercato assieme al Decreto Crescita per poter beneficiare degli sgravi finanziari e portare in Italia nuovi talenti.

Il Milan difatti cerca di piazzare nuovi colpi in entrata dopo Terracciano ma si pensa anche ai giocatori in uscita. Rade Krunic è ormai prossimo all’addio e le strade si separeranno sicuramente a Gennaio in caso di buone offerte. Oltre al bosniaco c’è anche l’argentino Luka Romero.

Il 19enne, arrivato l’estate scorsa al Milan dalla Lazio, ha avuto un impatto forte col Milan dopo il gol al Real in pre season, ma poi di lui si è visto poco e nulla. Solo 156′ totali e una titolarità in Coppa Italia e ora può fare le valigie.

Difatti su Romero ci sono due club secondo Sky Sport: il Como e il Lecce. Il primo club sembra essere in vantaggio con Fabregas che spinge per averlo. Il Lecce invece è più defilato. Ad oggi nessuna offerta concreta ma l’idea del Milan è di mandarlo in Serie B, nel caso, in prestito per poi fargli fare ritorno in estate.

Dunque una possibilità diversa per l’argentino, di andare altrove e accumulare più minuti possibili. Al Milan in futuro è un giocatore che potrebbe fare comodo e le sue potenzialità sono sotto gli occhi di tutti nonostante le poche cose fatte vedere sino ad ora.