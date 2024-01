Adli sicuro sul suo Milan: “Voglio dare tutto”, poi le parole su Ibra

Una vittoria larga del Milan riporta il sorriso a Pioli e i suoi ragazzi; nel post-partita le parole di Yacine Adli a Sky Sport.

Il Milan sbanca contro una Empoli nella tempesta. Stefano Pioli si gode altri tre punti e l’inizio del 2024 sembra essere nettamente migliore di ciò che c’è stato nei mesi prima. Adli, protagonista in positivo in campo, parla così nel post-partita.

Adli è sempre pronto a dare tutto in campo per il suo Milan, anche nei momenti peggiori. Capace di dimostrarlo ogni volta esordisce così ai microfoni di Sky Sport:

Così il francese parla del suo periodo iniziale, non buono, al Milan, ammettendo di aver avuto delle difficoltà:

Non è facile giocare quando non hai il ritmo partita, ma mi alleno sempre al massimo per essere pronto. Cerco di essere sempre utile alla squadra e gestire il tempo della partite. A volte la gente dice che sono arrogante ma non lo sono, voglio gestire il tempo cercando di ammazzare il pressing dell’avversario e lo faccio con le mie qualità, non sono uno veloce ma cerco di aiutare la squadra così.