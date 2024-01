“Affare alla Tomori”, colpo Milan: arriva in prestito

Si accende il mercato del Milan. Il nuovo obiettivo dei rossoneri potrebbe sbarcare a Milanello nei prossimi giorni con un’operazione simile a quella di Tomori.

Il Milan di Stefano Pioli si gode la faticosa vittoria di Udine, la quarta consecutiva in campionato, ma continua a fare i conti con un problema che si porta avanti da settimane. Il reparto di difesa, infatti, è ormai ridotto all’osso a causa dei numerosi infortuni che sta segnando la stagione del Milan. L’assenza di centrali come Tomori, Kalulu e Thiaw si fa sentire e lo confermano anche i numeri: 23 reti subite in 21 match di campionato. A poco è servito il ritorno in anticipo di Gabbia dal Villareal e l’adattamento di Theo Hernandez come centrale di difesa. Anche il duo Kjaer-Gabbia contro l’Udinese non ha dato i suoi frutti concedendo due gol ai friulani. Proprio per questo la dirigenza rossonera vuole intervenire al più presto sul mercato.

Milan-Chalobah: prestito dal Chelsea

Secondo il Corriere dello Sport, è Trevoh Chalobah il nuovo obiettivo per la difesa del Milan. Il calciatore della Sierra Leone, naturalizzato inglese, è di proprietà del Chelsea e potrebbe arrivare in Italia con un’operazione simile a quella che ha portato Tomori a vestire la maglia rossonera. Il direttore tecnico Moncada, infatti, sta valutando l’idea di un prestito con diritto di riscatto per il 24enne che è corteggiato anche da altri club d’Europa come il Napoli di De Laurentiis.

Il Milan potrebbe essere un’occasione di forte rilancio per Chalobah: l’inglese, infatti, è reduce da un lungo infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi di calcio da inizio stagione dopo aver totalizzato ben 25 presenze in Premier League nella scorsa stagione. I prossimi 10 giorni potrebbero essere decisivi per il suo arrivo alla corte di Pioli.

I rossoneri, però, lasciano aperte anche altre piste. Tra gli altri obiettivi per la difesa c’è anche Lilian Brassier, calciatore francese di proprietà del Brest. Il suo club, visto l’interessamento di tanti altri club, ha alzato il prezzo del suo cartellino ma il Milan lavora per trovare un possibile accordo. Nel mirino c’è anche Lenglet, difensore francese del Barcellona ma attualmente in prestito all’Aston Villa, che sta trovando molto spazio in Premier League contribuendo alla grande stagione dei suoi.

Il Milan lavora anche in uscita: Romero potrebbe sbarcare in Spagna, direzione Almeria, dopo l’interessamento di Venezia e Como in Serie B, mentre Bertesaghi piace molto al Frosinone di Di Francesco.