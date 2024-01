Ancora flop, è l’ultima occasione: via dal Milan con lo scambio

Brutta batosta per il Milan. La società rossonera incassa un perentorio no: l’attaccante si allontana

Il mercato del Milan ha avuto inizio con una brusca salita. Mentre le altre big del campionato si mostrano molto attive, la società rossonera starebbe arrancando nel trovare la strada giusta in questa campagna acquisti di gennaio. La squadra lombarda sta lavorando costantemente in chiave mercato, ottenendo però risultati tutt’altro che postivi. Dopo Matteo Gabbia, richiamato dal prestito con il Villarreal, il Milan è a caccia di un nuovo difensore per mettere fine alle molteplici difficoltà che si sono manifestate in questa prima parte di stagione con una serie di infortunio nel reparto arretrato.

Rinforzare il reparto difensivo in questa sessione di mercato è la principale priorità in casa Milan. Tuttavia, nonostante le lacune da colmare nel reparto arretrato, la società rossonera sembra orientata a portare in quel di Milano anche un nuovo attaccante. Dopo un avvio di stagione tutt’altro che positivo, adesso Luka Jovic sembra aver trovato la condizione giusta, e le recenti prestazioni lo dimostrano. Ma le risposte arrivate dall’attaccante serbo ex Real Madrid non avrebbero convinto del tutto la dirigenza, alla ricerca di un nuovo volto per il reparto avanzato.

Il Milan incassa un pesante no: i rossoneri rilanciano

Non solo in difesa, il Milan starebbe provando a sfruttare questa sessione di mercato per mettere a referto un colpo anche per l’attacco. Tra i nomi che circolano in modo incessante nell’ambiente del club rossonero ci sarebbe quello di Boulaye Dia.

Nonostante l’interesse mostrato dal Milan, sembra che l’attaccante senegalese della Salernitana sia destinato a rimanere in Campania. Secondo ‘Calciomercato.it’, la società rossonera avrebbe fatto un tentativo in questi giorni, mettendo sul tavolo del presidente Danilo Iervolino una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Nella proposta presentata dai rossoneri, sarebbe stato inserito come contropartita tecnica uno tra Luka Romero e Mattia Caldara. Offerta che la società granata avrebbe rispedito al mittente senza particolari dubbi. I due calciatori sarebbero stati ritenuti non adatti al progetto Salernitana.

Luka Romero, da tempo ai margini della rosa di Stefano Pioli, è diventato un vero e proprio esubero per la società rossonera. Il calciatore ex Lazio, arrivato in quel di Milano a parametro zero, potrebbe lasciare il club in questa sessione di mercato. È stato proposto alla Salernitana, ma senza successo. Il Milan sta palesando più di qualche difficoltà nel piazzare Romero. L’attaccante non ha soddisfatto le aspettative ne della dirigenza e ne di Stefano Pioli, e per questo il Milan avrebbe deciso di metterlo nella lista dei partenti.

Tornando a Dia, l’attaccante rimarrà a Salerno fino al termine della stagione, salvo colpi di scena. L’entourage del calciatore senegalese, riscattato dai granata per 15 milioni, è al lavoro per trovare una soluzione che faccia contento sia Dia che la Salernitana.

L’attaccante, attualmente alle prese con un problema muscolare, sta vivendo un periodo travagliato, tra problemi fisici e sirene di mercato. La volontà del giocatore sarebbe quella di lasciare Salerno già a gennaio, ma senza l’offerta giusta, la dirigenza granata difficilmente aprirà le porte della cessione.

Lo stesso direttore generale della Salernitana, Walter Sabatini, di recente ha dichiarato: “Solo a titolo definitivo e con l’offerta giusta. Costa tanto”. Il Milan ci ha provato, ma l’offerta è stata considerata non adatta al valore del calciatore senegalese.