Attento Milan, blitz in corso: l’affare può saltare

Il Milan potrebbe veder saltare un colpo di mercato che aveva opzionato da tempo. L’inserimento di un’altra squadra cambia tutto.

La sessione invernale di calciomercato è arrivata alla sua metà, entrando così nel vivo di movimenti e trattative. Il momento dei rumors è finito ed è arrivato quello di agire. Il Milan lo sta facendo, cercando di sopperire al problema degli infortuni che ha falcidiato la rosa rossonera. Infatti alla corte di Pioli sono già arrivati Gabbia e Terracciano, funzionali per trovare nuove rotazioni nel reparto difensivo, al quale non potevano bastare l’innesto dei giovani del Diavolo. Tuttavia le squadre mercato non sono solamente focalizzate sulla finestra invernale di calciomercato, ma anche sulla programmazione per quella estiva.

Non è un segreto che il Milan abbia messo nel mirino Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia, in scadenza con gli spagnoli a giugno. Infatti la squadra mercato rossonera si è già mossa per il classe 2000, opzionandolo per il mercato estivo. Tuttavia il Betis sa che a giugno perderebbe il giocatore senza fare cassa e potrebbe decidere di cederlo già a gennaio. Considerando la situazione, è improbabile che il Diavolo possa fare un’offerta in questo mese, lasciano così che tutto scorra verso la scadenza del contratto. Per questo motivo va posata un’attenzione maggiore all’interesse della Real Sociedad su Miranda.

Miranda, la Real Sociedad ci pensa

Infatti, come riportato da corriere.it, la Real Sociedad sta seriamente pensando di andare all’assalto di Miranda. In particolare il club spagnolo può muoversi in due modi: offrendo già a gennaio qualcosa al Betis, oppure convincendo il giocatore a restare in Spagna a giugno. Sempre secondo corriere.it, è proprio la seconda opzione quella più realizzabile. Infatti lo stesso giocatore avrebbe dato la propria priorità ai club della Liga, mostrando la propria intenzione di restare in Spagna. Così il Milan si ritroverebbe con in mano un pugno di mosche, dopo che ha evitato di affondare il colpo a gennaio, considerate le chiare difficoltà sui centrali difensivi.