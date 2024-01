Big ai saluti: triennale da 10 milioni, è pronto a dire addio

In casa Milan è il momento del calciomercato. Si lavora in entrata, ma anche in fase di vendita, tanto che un totem potrebbe uscire

La notte di San Siro ha regalato al Milan i quarti di finale di Coppa Italia. I rossoneri hanno strapazzato il Cagliari di Ranieri, battendo i sardi per 4-1. Uomo della serata Luka Jovic, uno dei migliori in campo per il Diavolo. Proprio quel giocatore che all’inizio aveva attirato su di sé le critiche dei tifosi rossoneri. Tuttavia qualcosa è cambiato nell’ultimo periodo, con il serbo che ha trovato delle ottime prestazioni, facendo ruotare il parere dei milanisti a suo favore a suon di gol. Inoltre c’è un altro serbo del Milan che fa parlare di sé, ma per questioni di mercato.

Infatti Rade Krunic è uno dei giocatori sempre più lontani da Milanello. Il centrocampista centrale è con un piede fuori dall’Italia da almeno sei mesi, considerando quanto successo in estate. Krunic è stato vicinissimo a vestire la maglia del Fenerbache durante la finestra estiva di mercato. Poi però i turchi ed il Milan non hanno trovato l’accordo sul prezzo del cartellino di Krunic e la trattativa è sfumata in un nulla di fatto. Tuttavia la pista è sempre caldo, tanto che, secondo Tuttosport, il Fenerbache ha rinnovato l’offerta da 3,5 milioni di euro per Krunic.

Milan, occhi su Krunic

Con l’arrivo di gennaio gli operatori di mercato hanno iniziato a scatenarsi. La finestra invernale sarà la finestra temporale giusta per limare gli ultimi dettagli delle rose di Serie A. In particolare il Milan potrebbe lavorare in uscita per creare un tesoretto da utilizzare per sistemare le rotazioni difensiva, soprattutto ora che Jovic segna con continuità. Quindi una cessione invernale di Krunic potrebbe regalare al Diavolo una cifra, non enorme, da poter utilizzare per puntare un altro profilo difensivo oltre a Gabbia. Tuttavia il problema è sempre lo stesso dell’estate: l’offerta del Fenerbache.

Infatti già sei mesi fa l’affare era saltato perché Milan e Fenerbache erano troppo distanti tra domanda e offerta. In particolare i turchi non sarebbero disposti a pagare una cifra enorme per Krunic, al quale andrebbero comunque 3,5 milioni di euro come ingaggio. È chiaro che la strategia dei club turchi sia questa, ormai da diversi anni. Però il Milan potrebbe decidere di accordarsi ad una certa cifra, anche diversa rispetto alle richieste estive. Così facendo i rossoneri potrebbero dirottare il raccolto con Krunic su un obiettivo difensivo. Magari non andando forte sull’offerta al club, ma su un possibile aumento di ingaggio. La situazione è in divenire ed è chiaro che Krunic sia sempre più lontano dal Milan.