Blitz Milan in Bologna-Genoa: doppio affare in vista

Moncada, uomo mercato del Milan, è stato pizzicato sulle tribune del Dall’Ara di Bologna durante la sfida con il Genoa.

Il mese di gennaio sarà fisiologicamente dedicato al calciomercato. Per questo motivo fa notizia vedere un dirigente di una big sulle tribune di una qualsiasi partita di Serie A. In particolare questa sera è andata in scena al Renato Dall’Ara di Bologna la sfida tra i rossoblù di casa e quelli del Genoa. Quindi, seguendo i rumors di mercato degli ultimi mesi, non è un caso che Moncada sia stato avvistato proprio a Bologna durante la partita. Infatti il Milan ha nel mirino sia uno dei top player dei felsinei, che l’allenatore Thiago Motta.

Non è un segreto che al Milan piaccia, e non poco, Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del panorama della Serie A. Infatti a stupire non sono solamente i numeri, 8 gol e 4 assist, ma le giocate che Zirkzee riesce a sfornare. Attaccante di manovra, con un’intelligenza di gioco tale da rendere semplice qualsiasi possesso, al quale manca solamente un po’ di continuità. Per questo il Milan lo sta seguendo, possibilmente per portarlo alla corte di Pioli nella prossima stagione. Inoltre Zirkzee non è l’unico giocatore in campo visionato da Moncada nella sua serata bolognese.

Milan, Moncada pizzicato a Bologna

Geoffrey Moncada, uomo mercato del Milan, è stato pizzicato dalle telecamere al Renato Dall’Ara di Bologna. Il motivo è molto semplice: seguire due giocatori che interessano ai rossoneri durante Bologna-Genoa. La sfida è terminata sul punteggio di 1-1, dopo i gol di Gudmondsson per il Grifone e di De Silvestri per il Bologna. Proprio il difensore di Thiago Motta ha salvato il risultato al 95esimo, riprendendo una partita che ormai aveva preso la strada di Genova. Inoltre Moncada non ha visionato solamente Zirkzee al Dall’Ara, ma anche uno dei profili più interessanti del Genoa: Albert Gudmundsson.

Il giocatore è stato protagonista con un bel gol su punizione che ha aperto le marcature, anche se il talento islandese vale più di un calcio piazzato. Dribbling, velocità e visione sono alcune delle migliori caratteristiche del fantasista del Genoa, anche lui una delle rivelazioni del campionato. Fantasista che, come riportato da Gianluca di Marzio, è finito nel mirino del Milan. Tuttavia sarà quantomeno impossibile prelevare i due giocatori a gennaio: Bologna e Genoa non se ne priveranno. Però il lavoro di Moncada serve per fare passi avanti in ottica giugno, momento in cui il Milan potrebbe decidere di effettuare un certo tipo di rotazioni nella propria rosa.