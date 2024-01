Cairo Shock, Milan avvisato: annuncio su Buongiorno

La sentenza del patron granata lascia l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri, chiaro il riferimento al difensore italiano.

Giorni di preparazione in quel di Milanello, in vista della ventunesima gara di Serie A che andrà in scena sabato sera al Bluenergy Stadium di Udine. I rossoneri, dopo l’importante vittoria rifilata alla Roma, cercheranno di ottenere il sesto risultato utile consecutivo nella speranza di mantenere vivo il sogno Scudetto, nonostante il chiaro annuncio di Pioli che ha invitato a “tenere fuori il Milan” dalla griglia. I tifosi meneghini desiderano il raggiungimento della seconda stella, arrivarci dopo l’Inter sarebbe una vera e propria sciagura.

Dopo un periodo di grande smarrimento, il Milan sembra essere tornato ai suoi livelli con prestazioni convincenti e ottime scelte di formazione da parte di Stefano Pioli. Un ottimo segnale, a cui si dovrà dare continuità soprattutto in vista dell’impegno di Europa League con il Rennes: i meneghini dovranno imporsi ad ogni costo sui francesi, la conquista del titolo – dopo l’eliminazione dalla Champions e dalla Coppa Italia – è l’obiettivo principale della compagine lombarda. Ottenere un trofeo europeo aumenterebbe notevolmente il valore della stagione, giocatori e tifosi sono pronti a spingere fino in fondo per la vittoria finale della competizione.

Cairo chiude la porta al Milan: “Non vendo Buongiorno”

L’annata rossonera è da giudicare, sino ad ora, leggermente al di sotto delle aspettative: il Milan, infatti, è abbastanza lontano dalle zone alte della classifica e si è visto eliminato sia in Champions che in Coppa Italia. Uno dei motivi di questo calo è da trovare nell’importante restyling della rosa che, a partire da questa stagione, è ricca di volti nuovi. Il Diavolo è stato padrone assoluto del mercato estivo e attenzione perché sembra pronto a ripetersi a suon di acquisti altisonanti. Uno dei giocatori messi nel mirino della dirigenza meneghina è Alessandro Buongiorno, centrale difensivo in forza al Torino; sull’interesse dei lombardi per il talento granata si è espresso anche Urbano Cairo.

Infatti, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il presidente piemontese ha dichiarato di non voler vendere il classe ’99 sbarrando di fatti la strada al club milanese. “Alessandro Resta al Toro, com’è nei suoi desideri” ha aggiunto il patron. Nulla da fare, dunque, per la dirigenza milanista che si vede costretta a puntare il mirino su altri talenti difensivi, sarà tutto rimandato a giugno.