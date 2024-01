Calciomercato, annuncio sul Milan: “Nome importante”

Il Milan guarda al futuro con ottimismo. La società rossonera punta ad un attaccante di spicco della Serie A.



Urgono rinforzo in casa Milan per far fronte alla seconda parte della stagione. La squadra rossonera allenata da mister Stefano Pioli necessità di nuovi innesti per mantenere alta l’asticella, restando competitiva sia in chiave campionato che in ottica Europa League. Il principale obiettivo della società lombarda, attualmente terza in Serie A, è quella di chiudere la stagione nei primi quattro posti, ovvero, con un pass per accedere a quella che sarà la nuova UEFA Champions League.

Sia in termini economici che di appeal, i rossoneri hanno bisogno di conquistare l’accesso alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Il secondo obiettivo stagionale del Milan è l’Europa League: dopo l’eliminazione dalla fase a gironi di Champions, i rossoneri hanno uno scopo ben definito.

La squadra allenata da Pioli andrà alla conquista forse dell’unico trofeo che ancora manca nella ricca e storica bacheca rossonera. Ma per mantenere fede agli obiettivi, il Milan deve muoversi in modo concreto in questa finestra di mercato. Gabbia e Terracciano non bastano per la causa rossonera, ed è per questo motivo che la dirigenza del club lombardo starebbe lavorando costantemente in entrata.

Il club rossonero vuole mettere nelle mani di mister Stefano Pioli ulteriori nuovi innesti per accrescere ancor più il potenziale della rosa, in modo da essere competitivi sia in campionato che in Europa League. Tuttavia, oltre a pensare al mercato di gennaio, il Milan starebbe pensando anche al futuro, riversando la propria attenzione su un attaccante che sta facendo parlare di sé nel campionato di Serie A.

Il Milan punta un top player della Serie A

Non solo al mercato di gennaio, la società rossonera starebbe pensando anche alle possibili trattative da intavolare in estate. L’attenzione del Milan, di fatto, sarebbe stata catturata da un calciatore in particolare, una stella emergente del campionato di Serie A.

Uno degli obiettivi principali del Milan in vista della sessione estiva di calciomercato sarà quella di portare in maglia rossonera un nuovo attaccante. Nonostante la sua continua affidabilità, Oliver Giroud inizia ad avere un’età ‘calcistica’ importante e Luka Jovic non sembra essere l’indiziato numero uno per prendere il posto del francese in futuro, seppur stia dimostrando decisivo dopo aver messo fine ad periodo altalenante.

Tra i diversi attaccanti che il club lombardo starebbe monitorando con accesso interesse, c’è Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese classe 2001 ha attirato a sé i riflettori della Serie A mettendo in mostra il suo enorme potenziale con la maglia del Bologna di Thiago Motta. Tecnica, forza fisica e tanto estro, tutte caratteristiche che hanno stregato il Milan e non solo, perché sul giocatore ci sarebbero anche Juventus ed Arsenal.

Milan pronto ad un investimento importante

Proprio in merito all’interesse del Milan per Joshua Zirkzee, sono arrivate della novità importanti. Il giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini, ha fatto il punto della situazione in casa rossonera, svelando l’obiettivo principale del Milan in vista della prossima estate: l’attaccante.

Intervento a Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha dichiarato: “Il Milan la prossima estate un attaccante big lo prenderà comunque, non tanto per il rendimento di Jovic e Okafor che comunque questo mercato di gennaio l’hanno stoppato. Il Milan avrebbe voluto fare un investimento lì davanti e invece poi destinerà, o vorrebbe farlo, il budget per la difesa perché Jovice Okafor sono andati bene. Per l’estate invece bisogna considerare Giroud, che è in scadenza, che va per i 38 anni. Quindi il Milan un intervento importante vuole farlo”.



C’è anche Zirkzee nel mirino del Milan: “Sappiamo che ci sono due nomi particolari che piacciono, David del Lille, che non sta facendo benissimo quest’anno e potrebbe avere un prezzo un po’ più basso, e Zirkzee del Bologna che è stato seguito in più occasioni. A prescindere da quelli che sono i nomi, e ce ne saranno tanti altri in questi sei mesi, credo che un intervento lì davanti verrà fatto e sarà un intervento bello grosso”.