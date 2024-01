Calciomercato, che assist per il Milan: “Tutti vogliono giocare lì”

L’annuncio dell’interessante prospetto scatena l’entusiasmo del popolo rossonero, chiaro il riferimento al Diavolo.

Giorni di preparazione in casa Milan, tornato ad allenarsi dopo la vittoria rifilata alla Roma. Il big match di domenica sera è stato agevolmente vinto dai padroni di casa per tre reti a una, decisiva la prima firma meneghina di Adli, Giroud e Theo Hernandez. I meneghini cercano di mantenere vive le speranze Scudetto, nonostante la netta sentenza di Stefano Pioli che nel post partita ha invitato il pubblico a escludere il Milan dalla corsa. Il popolo di fede milanista sogna il raggiungimento della seconda stella, essere scavalcati dai cugini nerazzurri nello speciale confronto avrebbe un sapore fin troppo amaro.

Lo sguardo dei lombardi è rivolto alla prossima gara di campionato, programmata sabato ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine. Il Diavolo dovrà rendersi protagonista di un’ottima prestazione, l’Udinese è reduce da un importante pareggio raccolto al Franchi. Le insidie sono dietro l’angolo e l’allenatore parmigiano ne è consapevole.

Per il Milan sarà molto importante racimolare il maggior numero di vittorie possibili, soprattutto per arrivare ai sedicesimi di Europa League con il morale alto; tra poco meno di un mese, a San Siro andrà in scena il primo incontro delle fasi a eliminazioni di EL contro il Renne. I rossoneri non possono sbagliare, la conquista del titolo è diventato l’obiettivo più abbordabile, utile a entusiasmare la stagione meneghina.

Durán senza filtri: “Sarebbe un onore giocare nel Milan”

La stagione corrente, nonostante non sia ancora giunta al termine, non sta particolarmente entusiasmando il popolo rossonero, complice una prima parte di stagione ricca di risultati deludenti in campionato. C’è da dire, tuttavia, che la rosa è stata completamente riformata nella sessione estiva di mercato pertanto c’era bisogno di un periodo di ambientamento. D’altra parte, le operazioni della dirigenza rossonera non sono giunte al termine; infatti, sono frequenti i tentativi per portare a casa un centravanti. Attenzione però, perché proprio su questo tema arrivano importanti notizie.

Infatti, Durán – attaccante dell’Aston Villa – ha parlato di un suo possibile approdo al Milan. Di seguito quanto dichiarato ai microfoni di WinSports TV:

Tutti vorrebbero giocare lì, sarebbe un onore. Al Milan sono passate tante stelle, è un club molto competitivo e importante nel mondo.

L’annuncio in presa diretta ha entusiasmato i tifosi rossoneri che gradirebbero l’arrivo del giovane prospetto, che ha fornito un vero e proprio assist alla dirigenza rossonera.