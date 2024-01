Calciomercato Milan, colpo in difesa dalla Serie A: in arrivo nuovi contatti

Il Milan prepara il colpo di mercato dalla Serie A. In arrivo nuovi contatti per portare il calciatore in rossonero.

In casa Milan si respira entusiasmo in vista della ripresa della Serie A. La vittoria di ieri per 4-1 contro il Cagliari ha permesso al club rossonero di passare il turno in Coppa Italia, dove ai quarti di finale dovranno affrontare la vincente tra Atalanta e Sassuolo. Inoltre, mister Stefano Pioli sta preparando la gara di domenica 7 gennaio, alle ore 12:30 contro l’Empoli.

La coppia dirigenziale formata da Furlani e Moncada ha già iniziato da tempo a lavorare per il calciomercato di gennaio, che permette a diverse squadre di puntellare a migliorare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Sarà un mese importante per il Milan, che ha bisogno di rinforzare alcuni reparti. Il primo colpo è stato Matteo Gabbia, arrivato a causa dell’emergenza infortuni che vede il tecnico emiliano a corto di difensori.

La ricerca di difensori potrebbe però non essersi fermata, viste le condizioni affatto ottimali di calciatori come Tomori, Kalulu e Thiaw. Kjaer sembra essersi ripreso, però non basta e la squadra dirigenziale dovrà obbligatoriamente mettersi a lavoro per regalare un altro difensore centrale a Pioli.

Mercato Milan, sfida alla Fiorentina per Perez? La Situazione

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe messo gli occhi su Nehuen Perez, difensore dell’Udinese. L’argentino piace anche alla Fiorentina e potrebbe aprirsi una vera e propria sfida tra le due squadre per aggiudicarsi il calciatore. 18 presenze in Serie A e 1 assist realizzato finora, queste le statistiche dell’obiettivo rossonero.

Il Milan quest’estate tornerà sul mercato anche per capire quale sarà il futuro di alcuni calciatori presenti in rosa e il reparto difensivo potrebbe essere cambiato e rinnovato. Sarà da capire anche con quali condizioni il club arriverà alla sessione di calciomercato estiva, visto che la lotta per qualificarsi alla prossima Champions League è aperta e sono diverse le squadre che devono per forza raggiungere un posizionamento tra le prime 4. Sarà da capire il budget e le premesse dei dirigenti, che al momento sono concentrati solo su questa finestra.