Calciomercato Milan, è ufficiale: ha firmato

La società del Milan vuole confermarsi tra le più attive anche in questa sessione invernale di calciomercato. Adesso c’è anche l’ufficialità

Il 2024 dei rossoneri non poteva iniziare meglio per scacciare le problematiche che hanno fatto da contorno nel finale di stagione del Milan.

Tanti infortuni hanno reso problematica l’annata del diavolo che ha dovuto affrontare diverse partite con la squadra smembrata. Un costo da pagare salato per la rosa di Stefano Pioli, che in più occasioni ha dovuto cimentarsi in nuove soluzioni, pur di trovare un’uniformità nell’undici di partenza. Tant’è che c’è stata anche l’eliminazione dalla Champions League.

Il nuovo anno però il diavolo ha voluto iniziarlo con i botti, facendo subito capire come abbia voglia di arrivare in fondo a tutte le competizioni possibili, onorando qualsiasi torneo.

Nella sfida di Coppa Italia di martedì sera, il tecnico parmense si è affidato ai suoi giovani, che in diverse occasioni hanno dimostrato di essere pronti per i grandi. Anche nel match contro il Cagliari al San Siro dell’altra sera così è stato, in cui le future promesse, hanno ancora una volta evidenziato il prodotto e le qualità del vivaio rossonero.

Vittoria per 4-1 e pass strappato per i quarti di finale in cui ci sarà l’Atalanta dell’ex Charles De Ketelaere come prossima avversaria.

Calciomercato Milan: c’è la firma sul contratto

Un progetto, quello di puntare sulla primavera, che l’intero ambiente ha mostrato in più occasione di volersi puntare. Dalla società sino allo stesso allenatore. L’esempio lampante è di sicuro l’esordio in Serie A del giovanissimo Francesco Camarda.

A soli quindici anni, l’attaccante ha già avuto modo di debuttare nel massimo campionato, a dimostrazione di quanto buono fatto sin qui, nella trafila del settore giovanile del Milan.

L’esempio del bomber è solo l’ultimo dei giovani lanciati da Pioli da quando siede sulla panchina rossonera. Per questo il club, ha sigillato un altro ragazzo che rappresenterà il futuro del club.

Ad entrare ufficialmente nel calcio dei grandi oggi è Mattia Malaspina, che sin qui si è messo in mostra con la primavera di Ignazio Abate.

Il centrocampista classe 2005 si è assicurato la fiducia di tutto l’ambiente con le sue prestazioni, tant’è che la società non ha esitato nel regalargli il primo contratto da professionista.

A confermarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicato attraverso i propri sociali.

“Mattia Malaspina, classe 2005, centrocampista del Milan Primavera, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo lega al club fino al 30 giugno 2026”.