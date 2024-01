Calciomercato Milan, l’ex approva il colpo: “È un giocatore totale”

Archiviato il match fra Milan e Bologna con un pareggio, il club rossonero sta pensando all’arrivo di un giocatore che ha stregato i cuori di appassionati e dirigenti. E anche di un ex, che approva l’idea.

L’incontro di ieri sera fra Milan e Bologna ha acceso i riflettori su una partita emozionante e vissuta senza esclusione di colpi. Ma è stata soprattutto il giusto pretesto per parlare di nuovo di un giocatore straordinario che è stato accostato più volte ai Rossoneri.

L’unica certezza della stagione del Diavolo, sino ad ora, è senza dubbio stata la pioggia di infortuni che ha messo a dura prova il cammino del club. Una situazione che ha avuto ripercussioni sia sulla difesa che sull’attacco, nonostante la media realizzativa sia la seconda più alta del campionato.

Eppure, le assenze e i forfait lì davanti si sono fatti sentire. Per questo, la dirigenza di Milanello sta lavorando affinché, in estate, un nuovo attaccante possa vestire la maglia rossonera. L’idea piace non poco a Riccardo Montolivo, ex centrocampista del club che a DAZN ha risposto con entusiasmo al rumor di mercato.

Mercato Milan: tutti in piedi per il giocatore nel mirino

Quando si pensa ad un giocatore di Serie A che, sino ad ora, ha dato prova di grande classe e qualità, non può non venire in mente proprio Joshua Zirkzee.

Olandese classe 2001, autore di nove goal e due assist in 23 partite disputate fra campionato e Coppa Italia. Ma soprattutto autore di prestazioni da 10 in pagella, che hanno fatto accrescere l’interesse attorno a lui. E per cui il Milan è pronto a scommettere nei prossimi mesi.

A proposito dell’accostamento della punta rossoblù al club meneghino, Montolivo ha parlato così:

È un attaccante totale. Zirkzee è un giocatore che ce li ha 20 gol, ma non l’ha ancora dimostrato. Deve migliorare nella cattiveria davanti la porta. È un giocatore totale, è un giocatore che ha tutto per diventare top. Il Milan deve investire su di lui.

Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2026, il nome del numero 9 del Bologna sarà sicuramente uno di quelli pronti ad infuocare i mesi estivi già roventi. La competitività è tanta, e soprattutto l’offerta chiesta dal club emiliano è tutt’altro che bassa.

Il consiglio di Montolivo è quello di puntarci. I tifosi rossoneri tengono le dita incrociate, con la speranza che la stella nascente del nostro campionato possa fare la differenza con le sue giocate in un futuro prossimo al Milan. Strano cruciali le prossime settimane, e il rendimento dei due club fino a fine stagione.