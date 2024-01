Calciomercato Milan, salta il colpo in difesa: richiesta esorbitante

Arriva un nuovo no da parte di un difensore al Milan: la società rossonera dovrà trovare un sostituto.

Dopo l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia subita contro l’Atalanta, il Milan di Stefano Pioli comincia il girone di ritorno con il piede giusto: a San Siro, la squadra rossonera esce con i tre punti battendo la Roma di Josè Mourinho per 3 a 1. Adli, al suo primo gol con la maglia rossonera, Giroud e Theo Hernandez regalano dunque la vittoria ai propri compagni, confermando così il distacco in classifica dalla quarta.

Sul prato del Meazza non c’è storia: i giallorossi sono in difficoltà e subiscono fin da subito le avanzate del Milan, che passa in vantaggio dopo 10 minuti dal fischio d’inizio grazie ad un’azione personale di Yacine Adli: il calciatore francese, che nella passata stagione ha faticato parecchio a scendere in campo, è uno dei protagonisti di queste ultime uscite e sembrerebbe aver scavalcato Musah nelle gerarchie. Il centrocampista rossonero, grazie alla rete messa a segno, ha confermato dunque la propria crescita tecnica e ha risposto positivo alla fiducia che Pioli gli ha concesso.

Calciomercato Milan, c’è il no del Torino per Buongiorno: i nuovi nomi

Mentre la squadra di Pioli prosegue la sua stagione in Campionato, in attesa di affrontare anche il play-off di Europa League, la dirigenza rossonera è all’opera in chiave mercato: in particolare, al Milan occorre rinforzare il reparto difensivo.

Dopo il rientro anticipato dal prestito al Villareal di Matteo Gabbia, l’obiettivo principale del Milan era un giocatore di Serie A: si tratta di Alessandro Buongiorno, difensore e capitano del Torino, che però non è intenzionato a lasciare facilmente il club, così come Cairo non è intenzionato a lasciarlo andare in questa sessione di mercato. Il Milan, comunque, rimane distante dall’affare a causa della richiesta troppo elevata della società granata: 3o milioni di euro.

A questo punto, il Milan avrebbe deviato i suoi obiettivi su altri due nomi: come riferito da tuttomercatoweb.com, i due possibili difensori che si possono avvicinare a Milano sono Lilian Brassier e Tanguy Kouassi.

Brassier, difensore del Brest, da più settimane è seguito dalla società rossonera, che però non andrebbe oltre le condizioni economiche messe sul piatto fino ad ora. Ad ogni modo, il presidente del club sembrerebbe aver confermato che, in caso di offerta conveniente, il giocatore può partire anche nella finestra di gennaio. Il difensore del Siviglia, invece, rimane una seconda pista che il Milan sta seguendo attentamente.