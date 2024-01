Calciomercato Milan, sfuma il colpaccio in difesa dalla Serie A: va al Napoli

Il Milan continua ad essere uno dei club più attivi sul mercato. Moncada e Furlani sono a caccia di rinforzi da regalare a Stefano Pioli da qui al termine del mercato. Purtroppo sfuma il colpo da novanta per la difesa rossonera.

Finora il Milan ha già piazzato ben due colpi in questo mercato per rimpolpare il suo reparto difensivo. I rossoneri stanno fronteggiando dei seri problemi con gli infortuni per quanto riguarda i difensori, e per questo si è dovuto agire anche con una certa urgenza.

Nonostante gli acquisti di Gabbia e Terracciano, i dirigenti del Milan sono a caccia di un altro difensore da mettere a disposizione di Pioli. Sono stati fatti diversi nomi, ed uno di questi provenienti dalla Serie A è ormai praticamente sfumato.

Sfuma il colpo in difesa per il Milan: il giocatore ha scelto il Napoli

Moncada e Furlani hanno stilato una lista abbastanza lunga di obiettivi per rinforzare la difesa del Milan. Molti di questi erano giovani da far emergere, mentre altri giocatori già affermati, specialmente nel nostro campionato. Nei piani del Milan, l’obiettivo primario per la difesa è Alessandro Buongiorno del Torino, ma l’affare è molto difficile che si concretizzi in questa finestra di mercato. Per questo motivo i rossoneri hanno deciso di virare sul difensore argentino dell’Udinese, Nehuen Perez.

Purtroppo però anche questo obiettivo è ormai destinato a sfumare. Come riporta Sky Sport, in queste ore c’è stata la netta accelerata del Napoli per Perez, con gli azzurri che hanno alzato la loro offerta a 16-17 milioni più bonus. Con questa mossa, il Napoli si è avvicinato alla richiesta di 20 milioni fatta dal club friulano, e dunque l’accordo sarebbe ormai imminente. Inoltre Perez ha dato la sua piena disponibilità al trasferimento al Napoli, e ciò dovrebbe far si che l’affare si chiuda positivamente nelle prossime ore.

Arriva dunque anche un’altra beffa per il Milan, che si vede scippare sotto i propri occhi anche Nehuen Perez. Il temporeggiamento della dirigenza rossonera nell’affondare il colpo per il centrale argentino ha permesso al Napoli di inserirsi e trovare gli accordi decisi per acquistare il difensore. Vista la difficoltà ad arrivare a Buongiorno, e l’approdo di Perez imminente al Napoli, i piani del Milan per l’acquisto di un difensore devono cambiare nuovamente. Resta da capire se i dirigenti rossoneri hanno già pronto un altro nome su cui poter affondare il colpo nei prossimi giorni, o se a questo punto hanno finito gli obiettivi. Adesso Moncada e Furlani si trovano in una situazione piuttosto complessa, ma in qualche maniera dovranno regalare a Pioli almeno un altro difensore per il resto di questa stagione.