Calciomercato, occhi in casa Milan: piace in Serie A e non solo

Un giocatore del Milan è finito nel mirino di due club di Serie A. Tuttavia la pista estera potrebbe essere una mina vagante.

Il mese di gennaio è fisiologicamente importante per tutti. Lo sa il Milan che sta sfruttando il mercato invernale per intervenire sul reparto difensivo, soprattutto per limitare il problema degli infortuni. Infatti sono arrivati alla corte di Pioli sia Gabbia che Terracciano, immolati come cura alla pienissima infermeria rossonera. Acquisti che potrebbero rivelarsi importanti nelle rotazioni, siccome la stagione è ancora lunga considerando le due competizioni a cui il Milan deve far fronte. Inoltre la Serie A potrebbe dimostrarsi pazza nel suo finale, considerando come anche l’Inter abbia un doppio impegno importante e che la Juve pare non abbia intenzione di fermarsi.

Quindi il mercato di gennaio può essere fondamentale per il Diavolo per cercare di dare un senso alla prima parte del 2024 rossonero. Tuttavia è chiaro che la squadra mercato del Milan non stia lavorando solamente sul lato ingressi, ma anche dal punti di vista delle partenze. Krunic ha già salutato Milanello, mentre Luka Romero sembra essere il prossimo. Però non è finita qua. Infatti il Milan non vuole buttare via le buone impressioni che alcuni giovani hanno dato nel momento del bisogno. Dunque si sta aprendo alle richieste dei prestiti, soprattutto per Davide Bartesaghi.

Bartesaghi, le pretendenti

Davide Bartesaghi, difensore classe 2005, ha collezionato 7 presenza in stagione con la maglia del Milan. Presenze frutto del problema infortuni che ha falcidiato la rosa del Diavolo, ma anche delle sue capacità e del lavoro quotidiano svolto a Milanello. Per questo motivo i rossoneri non vorrebbero che la sua crescita si stoppasse ora che le rotazioni difensive sono tornate quasi alla normalità. Quindi la squadra mercato del Milan sta ascoltando le varie richieste in arrivo per Bartesaghi. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono due i club di Serie A che lo vorrebbero in prestito: Frosinone e Monza.

La situazione vede però anche l’inserimento del Losanna, anche se per la crescita del giocatore sarebbe opportuno restare in Serie A. Infatti sono questi i piani del Milan, che sta vagliando la migliore opzione tra Monza e Frosinone. È chiaro che i brianzoli abbiano un rapporto di maggiore collaborazione con il Diavolo e non c’è bisogno di spiegarne il motivo. Tuttavia i ciociari rappresentano una soluzione probabilmente più efficace. Infatti con Di Francesco il terzino rossonero avrebbe qualche opportunità in più di fare minuti pesanti e di crescere. Il Milan attende di capire quale sia la celta migliore per Bartesaghi, anche se il Frosinone è un passo avanti.