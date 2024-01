Caso Maignan, arriva il comunicato: “Puniremo i responsabili”

In seguito ai cori razzisti nei confronti di Maignan durante Udinese-Milan, arriva il comunicato che minaccia punizioni serie.

Continuano ad arrivare messaggi di supporto a favore di Mike Maignan e di lotta contro il razzismo dopo l’episodio spiacevole avvenuto durante Udinese-Milan nel primo tempo della partita.

In seguito al gol dei rossoneri, allo scoccare della mezz’ora, sono cominciati i primi cori che hanno preso di mira il portiere francese. Gesto che Maignan ha tollerato fino ad un certo punto, quando si è avvicinato a Maresca e ha sottolineato la cosa.

Prontamente il direttore di gara ha sospeso per qualche minuto la partita, per poi ricominciare quando i cori sono calati, ma sono passati solo pochi istanti e alcuni spettatori hanno ricominciato.

Così il portiere si è visto in difficoltà e ha deciso di abbandonare il campo entrando nel tunnel che porta agli spogliatoi, azione seguita di comune accordo anche dai compagni di squadra che non hanno esitato neanche un momento a dargli supporto.

L’arbitro Maresca, di conseguenza, ha sospeso nuovamente il gioco fino a quando Maignan non si è convinto di poter tornare in campo e continuare a giocare. Un secondo stop che è servito a lanciare un chiaro messaggio combattendo l’omertà a la superficialità di una situazione che non può essere tollerata.

Il comunicato dell’Udinese sul caso Maignan

Qualora avessero proseguito la partita sarebbe stata sospesa definitivamente ma lo stesso Infantino, presidente FIFA, nel corso della serata c’ha tenuto a sottolineare tramite un comunicato quanto sia fondamentale passare ad una presa di posizione più seria e condannare tali atti.

Anche la Serie A si è ritenuta contrariata per tali fatti e ha emesso un avviso immediatamente subito dopo l’accaduto. Tanti i messaggi social a favore del portiere, anche di squadre avversarie storiche, come l’Inter.

Nel corso della mattinata non è mancato il comunicato dell’Udinese, che condanna fermamente ogni genere di discriminazione e atto di razzismo nei confronti di chiunque. Già durante il corso della serata Balzaretti, direttore tecnico dei bianconeri, ha voluto evidenziare come Udine sia una realtà tra le più accoglienti e variegate. Queste le parole della società:

“Udinese Calcio è profondamente dispiaciuta e condanna ogni atto di razzismo e violenza. Riaffermiamo la nostra avversione a qualsiasi forma di discriminazione ed esprimiamo la nostra profonda solidarietà al giocatore del Milan Mike Maignan alla luce del deplorevole episodio avvenuto sabato nel nostro stadio”.

Parole di sostegno che non passano inosservate e che continuano sulla scia di ciò che Balzaretti aveva già anticipato in un’intervista a Dazn, dove circoscriveva l’atto a pochi ignoranti che verranno certamente individuati e denunciati:

“L’Udinese collaborerà con tutte le autorità inquirenti per garantire l’immediato chiarimento dell’accaduto, con l’obiettivo di adottare ogni misura necessaria per punire i responsabili”.