Cessione Milan, affare in dirittura d’arrivo: succederà nelle prossime ore

Il Milan lavora alla cessione del giocatore, l’affare è in dirittura d’arrivo e la chiusura potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Il Milan guarda alla sfida di campionato contro il Frosinone, un match che servirà ai rossoneri per continuare a collezionare risultati positivi: la squadra di Pioli, infatti, nonostante le varie emergenze ha la possibilità di conquistare il suo ottavo risultato positivo.

Un filotto arrivato grazie alla capacità dei giocatori rossoneri di ambientarsi in ruoli anche fuori dalla propria portata, come Theo Hernandez centrale difensivo. L’esterno francese ha dovuto sopperire alla mancanza di difensori, visto i tanti infortuni tra Kalulu, Tomori e altri.

A portare avanti la squadra anche le ottime prestazioni di Reijnders: il centrocampista olandese ha fatto la differenza in queste ultime uscite dando un certo spessore e una certa qualità lì in mezzo al campo.

In avanti, invece, il merito è dell’esplosione di Jovic e Okafor. Due che nella prima parte di campionato erano stati pressoché impalpabili e che avevano partecipato relativamente alla rotazione di squadra.

Entrambi hanno inanellato gol e assist utili a dare nuova linfa ad un attacco che solo con Giroud e Leao sembrava arrancare. Soprattuto Giroud, a quasi 40 anni, sta accusando il tour de force a cui si è sottoposto e per questo va dosato in campo.

Affare in dirittura d’arrivo per il Milan

L’esplosione di Okafor e Jovic è servita anche vista l’assenza di Divock Origi: l’attaccante belga è stato mandato in prestito al Nottingham Forrest, tornando in Premier League dove era stato prelevato inizialmente dal Liverpool.

La sua esperienza, però, non è stata delle più positive e così il giocatore ha preferito un’altra occasione in Inghilterra dove ha vissuto le sue stagioni migliori. Al Nottingham il belga ha collezionato poche presenze e molte panchine con un minutaggio davvero basso.

Solo 9 presenze, nessun gol e nessun assist: numeri che fanno capire come come il giocatore tornerà senza dubbio al Milan a fine stagione, come da contratto prestabilito. In realtà, però, la dirigenza rossonera starebbe lavorando per sistemare Origi già da questa finestra di mercato.

Il belga, così, potrebbe tornare nelle prossime ore dal prestito in Inghilterra e approdare in MLS, visto l’interesse del Los Angeles Galaxy, come riportato dall’odierna edizione di Tuttosport. Non c’è ancora un’offerta concreta ma le parti sono in contatto e a breve potrebbero trovare una soluzione che sia di gradimento sia per i due club che per il giocatore.