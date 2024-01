Clamoroso Bennacer, torna in anticipo a disposizione di Pioli: tifosi perplessi

Tifosi perplessi, Ismael Bennacer torna a disposizione di mister Stefano Pioli. L’algerino è in anticipo.

Sono settimane importanti in casa Milan, che si trova tra il campo e il calciomercato. La finestra di gennaio impegna molto le dirigenze dei club italiani e la coppia formata da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada ha dovuto lavorare molto nei primi giorni del mese per far fronte all’emergenza infortuni che ha condizionato molto le formazioni mandate in campo da mister Stefano Pioli, che ha dovuto fare i conti con una difesa disastrata dagli stop fisici. Inoltre, le condizioni non ottimali di calciatori come Thiaw e Kalulu hanno portato al ritorno di Matteo Gabbia, ex difensore del Villarreal.

Il reparto difensivo è senza dubbio quello più in difficoltà, mentre centrocampo e attacco sono coperti. Il reparto offensivo rossonero vede andar via Luka Romero, che lascerà Milano in prestito, tutti gli altri rimarranno e sono pronti per regalare alla tifoseria rossonera una seconda parte di stagione entusiasmante, che li vedrà protagonisti in campionato e in Europa League, vista l’eliminazione ai gironi di Champions League.

Il bilancio della stagione è ancora impossibile da fare, ma l’eliminazione dalla Coppa Italia pesa molto e poi è arrivata allo Stadio San Siro. Il Milan nelle ultime gare sta però crescendo molto e il terzo posto in campionato soddisfa il tecnico emiliano, che deve portare il club nelle prime 4 posizioni. Il centrocampo è un reparto che sta migliorando molto e diversi calciatori stanno emergendo, ad esempio Adli e Reijnders. Un altro calciatore che potrebbe far comodo in questi mesi è Ismael Bennacer, che ha letteralmente lasciato perplessi i tifosi.

Bennacer torna a Milano: Algeria eliminata a sorpresa!

Il motivo è semplice, l’Algeria è stata eliminata a sorpresa dalla Coppa d’Africa. La sconfitta con la Mauritania è stata fatale e la squadra formata da calciatori del calibro di Aouar, Atal e Ounas era stata inserita tra le favorite per la vittoria del trofeo. Escono quindi da un girone abbordabile i ragazzi di mister Abdou.

Bennacer ha saltato le ultime 2 gare per infortunio e con l’eliminazione farà ritorno a Milano in anticipo. Una notizia che ha stupito anche il tecnico emiliano, rassegnato a riaccoglierlo più tardi. La tifoseria rossonera è rimasta perplessa e questa disfatta non se l’aspettava nessuno, sarà da capire se l’ex Empoli potrà essere subito d’aiuto nonostante i molteplici problemi fisici che lo stanno logorando da inizio stagione.