Colpo da 20 milioni, nuova idea per la difesa: è l’alternativa a Buongiorno

Il Milan nelle ultime uscite sembra essersi ritrovato, o almeno parzialmente, rispetto agli ultimi mesi con costanti alti e bassi. La dirigenza rossonera proverà a rinforzare la rosa per migliorare i risultati. Spunta un nuovo obiettivo di mercato per il Milan.

Dopo l’ottima vittoria ottenuta domenica contro la Roma, il Milan sta preparando la sfida di campionato contro l’Udinese, che all’andata superò i rossoneri. Dunque ci sarà voglia di rivalsa per Pioli ed i suoi uomini. Intanto la dirigenza continua a lavorare sul mercato per rinforzare e rimpolpare la rosa falcidiata dagli infortuni.

Dopo gli innesti di Gabbia e Terracciano, si cerca un altro rinforzo per la difesa. Spunta un nome nuovo nel caso non si riuscisse ad arrivare a Buongiorno.

Moncada e Furlani puntano un difensore: spunta un nuovo obiettivo

Il Milan prosegue la sua preparazione in vista dei prossimi impegni di campionato, in cui i rossoneri proveranno a consolidare il terzo posto e magari accorciare su Juventus ed Inter. Intanto la dirigenza del Milan continua a lavorare fortemente sul mercato, in cui i rossoneri sono decisamente uno dei club più attivi. Difatti Moncada e Furlani sono già intervenuti per rimpolpare la difesa – acquistando Gabbia e Terracciano – a causa dei tanti infortuni rimediati nella prima parte di stagione.

Il sogno dei dirigenti del Milan continua ad essere Alessandro Buongiorno, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. Difatti la probabilità che il difensore lasci il Torino a gennaio è molto remota, mentre è quasi certa la cessione per l’estate. Moncada e Furlani continueranno a lavorare su Buongiorno, ma nel frattempo è pronto il piano B. Come riportato da calciomercato.it, il nome nuovo per la difesa del Milan sarebbe il difensore turco del Galatasaray, Abdulkerim Bardakci. Il difensore è un classe ’94, e quindi un profilo esperto per rinforzare la difesa.

L’affare però sembra già partire in salita per i rossoneri. Difatti su Bardakci c’è anche l’interesse del Bayern Monaco, che ha deciso di virare sul turco dopo aver visto sfumare Dragusin. Inoltre la valutazione fatta dal Galatasaray è piuttosto elevata, visto che i turchi chiedono una cifra tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Vedremo se nelle prossime settimane ci saranno sviluppi su questo nuovo profilo cercato dal Milan, e se potrebbe essere l’ulteriore rinforzo per il reparto difensivo. In caso negativo, sicuramente il Milan virerà su altri obiettivi, con i soliti Brassier e Nianzou in cima alla lista dei preferiti di Moncada e Furlani ad oggi.